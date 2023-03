Ministerul Sportului a anunțat startul proiectului `Green Team`

Comunicat de presă - Ministerul Sportului

S-a dat startul proiectului Green Team, în care România este partener, prin Ministerul Sportului13 martie 2023. Proiectul Green Team: Sustainability Strategy for Greener and more Inclusive Sport Events, în care Ministerul Sportului este partener, este al treilea proiect recent din care România face parte, finanţat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, după România Be Active (Săptămâna Europeană a Sportului) şi Integrisport 3.0.Green Team, în cadrul căruia activităţile de cercetare au început deja, are ca obiectiv promovarea evenimentelor sportive durabile şi incluzive, urmărind reducerea impactului ecologic la nivelul planetei, prin cooperarea dintre sectorul sportiv, administraţiile publice şi cetăţeni.Cei 11 parteneri din proiect, din 8 ţări europene - Spania, Franţa, Portugalia, România, Italia, Letonia, Germania şi Lituania - alături de 3 colaboratori direcţi şi mai mulţi colaboratori indirecţi, îşi vor oferi propria experienţă în dezvoltarea programului în care UFEC este lider de proiect.Parteneri în cadrul proiectului:1. Uniunea Federaţiilor Sportive din Catalonia - Spania (Coordonator)2. Sport et Citoyennete 3S - Franţa3. Ala de Nun' Álvares de Gondomar - Portugalia4. Ministerul Sportului - România5. Petit Pas - Italia6. Uniao Das Freguesias De Gondomar (SCOSME) Valbom E Jovim - Portugalia7. Consiliul Federaţiilor Sportive din Letonia8. Maieutica Cooperativa De Ensino Superior CRL - Portugalia9. Asociacion Ecoserveis - Spania10. International Council Of Sport Science And Physical Education EV - Germania11. Lietuvos Sporto Federaciju Sajunga - LituaniaProiectul are o valoare totală de 400.000 euro.În luna februarie 2023, la Barcelona, la sediul Uniunii Federaţiilor Sportive din Catalonia (UFEC), a avut loc întâlnirea de lansare oficială a proiectului Green Team, la care au participat şi reprezentanţii instituţiei noastre. În cadrul reuniunii de la Barcelona, Milena de Murga, şefa departamentului de acţiune internaţională şi socială al UFEC, a oferit diverselor instituţii şi federaţii partenere detalii cu privire la acest nou proiect, precum şi o serie de date şi prezentări privind sustenabilitatea în sectorul sportiv, fiind pusă în context situaţia actuală a evenimentelor sportive din acest punct de vedereProiectul are în vedere crearea, pentru federaţii, a unui sigiliu de sustenabilitate în sport, acesta putând fi obţinut la finalul unei acţiuni de formare care va include un curs online, precum şi organizarea unui eveniment sportiv durabil. Vor fi puse la dispoziţie şi manuale şi materiale audiovizuale (de asemenea, cu impact redus asupra mediului).Odată finalizat proiectul Green Team, cele peste 10.000 de federaţii europene, administraţii publice şi companii din sectorul sportiv vor putea folosi materialele create pentru a se asigura că organizarea evenimentelor sportive este realizată atât la standarde de sustenabilitate, cât şi de incluziune.În scopul promovării incluziunii, campaniile de sustenabilitate încurajează promovarea şi mecanismele necesare pentru integrarea prin sport a categoriilor sociale cu risc de excludere. Green Team intenţionează să valorifice puterea sportului pentru a contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice şi pentru a promova rezilienţa şi societăţile formate pe bază de diversitate şi egalitate.Proiectul, în cadrul căruia activităţile de cercetare au început deja, urmăreşte să crească nivelul de conştientizare al partenerilor cu privire la mediul înconjurător şi la necesitatea evenimentelor sportive durabile şi incluzive, la problemele cu care se confruntă grupurile defavorizate, astfel încât să acţioneze ca agenţi de schimbare în sectoarele, precum şi în mediile personale din care provin.'Finanţat de Uniunea Europeană. Părerile şi opiniile exprimate sunt doar ale autorilor şi nu le reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale autorităţii care acordă finanţarea. Nici Uniunea Europeană şi nici autoritatea finanţatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.'Serviciul Comunicare şi Relaţii cu PubliculMinisterul SportuluiM: comunicare@sport.gov.roS: www.sport.gov.ro