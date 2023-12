Ministrul Afacerilor Externe: 'România - rol activ în facilitarea tranzitului de cereale ucrainene!'

România rămâne angajată activ şi are un rol important în facilitarea tranzitului de cereale ucrainene prin porturile româneşti de la Dunăre şi de la Marea Neagră, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, după întâlnirea omologul său tunisian, Nabil Ammar, aflat în vizită oficială la Bucureşti, care, la rândul său, a mulţumit ţării noastre pentru trimiterea de cereale şi pentru sprijinul în transferul cetăţenilor tunisieni din Ucraina, relatează Agerpres.

Odobescu a menţionat, într-o declaraţie de presă comună cu ministrul tunisian, că discuţiile au vizat subiecte de interes regional, cu accent pe Ucraina şi Republica Moldova, criza din Gaza şi Israel, situaţia din Libia, precum şi pe situaţia de securitate din regiunea Sahel. "Regiunile din care fac parte ţările noastre se confruntă cu provocări majore de securitate. Este important să reafirmăm sprijinul pentru ordinea internaţională, pentru prevalenţa dreptului internaţional şi a dreptului internaţional umanitar, respectul pentru Cartea Naţiunilor Unite şi rolul Consiliului de securitate al ONU în identificarea soluţiilor paşnice, soluţiilor politice la conflictele actuale", a transmis Luminiţa Odobescu.

Ea a menţionat că România a acordat încă din prima zi de la declanşarea războiului un sprijin cuprinzător şi multidimensional pentru Ucraina şi pentru poporul ucrainean şi va continua să o facă atât timp cât este nevoie. "România rămâne angajată activ şi are un rol important în facilitarea tranzitului de cereale ucrainene prin porturile româneşti de la Dunăre şi de la Marea Neagră", a afirmat Odobescu.

Ministrul român a menţionat că a prezentat şi implicaţiile războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova, precum şi eforturile României de a consolida securitatea, stabilitatea şi rezilienţa Chişinăului.

"Ne aflăm cu o săptămână înainte de Consiliul European din 14 - 15 decembrie la care sperăm să se adopte o decizie politică pentru deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova şi a Ucrainei la Uniunea Europeană. Este un obiectiv de primă importanţă pentru România, pentru care au fost făcute demersuri politico-diplomatice intense la cel mai înalt nivel", a completat Luminiţa Odobescu.

În ceea ce priveşte criza umanitară din Fâşia Gaza, Odobescu a evidenţiat sprijinul acordat de ţara noastră pentru populaţia afectată.

"România a mobilizat o donaţie de aproximativ 230 tone de materiale şi de alimente. Am reiterat preocuparea şi tristeţea profundă faţă de victimele civile din acest conflict. Am subliniat importanţa unor demersuri comune care să conducă la identificarea unui orizont politic şi la consolidarea unui climat stabil de securitate regională care să permită tuturor statelor din regiune ca să trăiască în pace şi securitate. România, aşa cum este cunoscut, continuă să sprijine soluţia celor două state pe calea politică a negocierilor", a amintit oficialul român.

La rândul său, ministrul de Externe al Republicii Tunisiene, Nabil Ammar, a spus, referitor la situaţia din Fâşia Gaza, că războiul trebuie oprit.

"Am evocat situaţia catastrofală, dramatică, pe care am calificat-o în mai multe ocazii drept eşec total la toate nivelurile în Fâşia Gaza şi necesitatea absolută azi, mai mult decât mâine, să oprim acest război asimetric şi a face tot ce putem pentru a pune în aplicare nişte reparaţii care vor avea nevoie de un timp considerabil şi, mai ales, am insistat în discuţia noastră să oferim dreptul legitim poporului palestinian şi imprescriptibil", a menţionat oficialul tunisian.

El a mulţumit României pentru trimiterea de cereale şi pentru sprijinul în transferul cetăţenilor tunisieni din Ucraina, după declanşarea conflictului.

"Am mulţumit României pentru sprijinul în lupta împotriva COVID-ului. Cred că relaţia noastră este un exemplu excelent de solidaritate între popoare, de ţări care lucrează pentru a întări pacea printr-o cooperare rodnică. Trebuie să revenim la aceste relaţii de bază între state", a evidenţiat ministrul tunisian de Externe.

Trei documente de cooperare bilaterală între România şi Tunisia în domeniile diplomatic, al învăţământului superior şi cercetării şi al formării profesionale au fost semnate, vineri, la sediul MAE, de ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, şi ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, cu şeful diplomaţiei tunisiene, Nabil Ammar.