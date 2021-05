Ministrul Agriculturii, prezent la un centru de vaccinare: 'Eu am trecut prin boala COVID-19, o formă destul de gravă'

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vizitat, sâmbătă, Centrul de vaccinare din localitatea Floreşti, ocazie cu care a declarat că el a făcut o formă destul de gravă a bolii COVID-19, după care s-a vaccinat, împreună cu toată familia.

"Nu am mai fost până acum în acest centru de vaccinare, dar am mai fost în alte centre, şi atunci când eu m-am vaccinat. Mă bucur că floreştenii şi clujenii înţeleg cât de importantă este vaccinarea, practic, este singura soluţie realistă ca să ne reîntoarcem la viaţa pe care am avut-o înainte. Cel puţin pentru mine, personal, vaccinarea a reprezentat posibilitatea să-mi pot îmbrăţişa nepotul şi familia fără nicio problemă, posibilitatea să mă reîntâlnesc cu prietenii şi posibilitatea să mă reîntorc în mijlocul studenţilor mei. Cred că asta ne dorim cu toţii, să facem fiecare ce făceam înainte de a apărea această boală şi să ne reîntoarcem la viaţa dinainte", a afirmat Adrian Oros, conform AGERPRES.

El a menţionat că în luna decembrie s-a îmbolnăvit de COVID-19."Medicii care lucrează acum aici sunt mulţumiţi de modul cum decurg lucrurile şi asta nu face decât să mă bucure, ca floreştean şi clujean. (...) Eu m-am vaccinat în luna ianuarie, în luna decembrie am făcut boala, am trecut prin această boală, a fost o formă, chiar dacă nu spitalizabilă, dar destul gravă, zic eu, cel puţin aşa am simţit-o, şi atunci când am avut ocazia m-am vaccinat şi eu, şi toată familia", a spus Oros.Ministrul Agriculturii a fost însoţit în vizita la Centrul de vaccinare din Floreşti de primarul comunei, Bogdan Pivariu."Sunt peste 18.000 de persoane care au trecut prin acest centru pentru a se vaccina şi eu felicit pe toată lumea şi chiar îi încurajez, pentru că este o armă importantă, cea mai importantă, cu care reuşim să câştigăm bătălia cu acest virus", a spus primarul Bogdan Pivariu.El a menţionat că încă nu s-a vaccinat, dar că este programat săptămâna viitoare.