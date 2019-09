Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a discutat, la Casa Albă, cu Joshua Steinman, consilierul special al președintelui SUA, Donald Trump

Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, s-a întâlnit în SUA, la Casa Albă, cu Joshua Steinman, consilierul special al președintelui SUA, Donald Trump, și director pe probleme de securitate cibernetică.

"Aceasta intalnire se circumscrie dialogului continuu dintre Romania si SUA privind consolidarea parteneriatului strategic si in mod particular actiunilor de intensificare a cooperarii in domeniul securitatii cibernetice, marcate recent prin semnarea Memorandum-ului de intelegere Romania-SUA pentru cooperare in materie de securitate a infrastructurilor de comunicatii electronice.

A fost abordata oportunitatea crearii unui cadru de cooperare trilaterala Romania-Republica Polona- SUA, in contextul in care Republica Polona, un stat cu preocupari similare cu ale Romaniei in materie de consolidare a securitatii cibernetice (fapt reflectat si prin acordul de intelegere sectorial semnat saptamana trecuta) a incheiat recent cu SUA un Memorandum cu parametri subsumati acelorasi obiective fundamentale de securizare a mediului digital in perspectiva tehnologiilor 5G.

Aceasta aliniere strategica a abordarilor nationale si viziune comuna privind cadrul de reglementare modern si management-ul riscurilor in dezvoltarea tehnologica ne permite acum sa sustinem evolutia la un nivel superior prin constituirea unui trialog de cooperare Romania-Polonia-SUA cu privire la aspectele legale, organizationale si tehnice ale implementarii comunicatiilor de generatia a 5-a.

Rezultatele activitatii formatului de cooperare trilaterala in materie securitatii cibernetice, in particular prin identificarea standardelor de securitate ale aplicatiilor avand la baza 5G, dezvoltarea de metode, tehnici si instrumente pentru teste de securitate, detectarea de functiuni malitioase, evaluare si certificare a infrastructurilor si serviciilor 5G, pot constitui un reper de excelenta in abordarea unei evolutii tehnologice sigure si de incredere in regiunea Europei Centrale si de Est", a scris Alexandru Petrescu, pe Facebook.