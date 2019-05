Ministrul Comunicațiilor vine cu explicații în cazul stației 5G inaugurate în România

Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Alexandru Petrescu, a participat la activarea stațiilor 5G a celor de la Vodafone România.

Citește și: Raluca Turcan (PNL), despre alte partide de la alegeri: 'Diverse experimente care nu vor avea vreodată forța să negocieze pentru România'

„#PSDGUVERNARE. Astazi, 15 mai 2019, am participat la o actiune eveniment pentru domeniul comunicatiilor: Vodafone Romania a activat primele statii radio 5G in reteaua sa mobila care vor permite romanilor sa aiba acces la specificatiile extraordinare ale acestei tehnologii de ultima generatie, pe masura ce telefoanele 5G vor fi disponibile pe piata.

Avand in vedere impactul pe care il vor avea noile tehnologii 5G in industriile dintr-o varietate de sectoare - de la microchirurgie pana la industria auto - sunt convins ca acestea vor inregistra o adoptie mult mai rapida si vor genera un avantaj competitiv in efortul Romaniei de a atrage noi investitii directe si de a creste nivelul randamentului economic”, a precizat ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, pe Facebook.