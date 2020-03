Ministrul de Finanțe le dă asigurări românilor: NU vor fi probleme cu plata salariilor și pensiilor

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, le dă asigurări românilor că nu vor fi probleme cu plata salariilor, pensiilor și facturilor de la stat. El a precizat faptul că statul român și-a reasigurat cheltuielile la începutul anului și nu vor fi probleme.

”Nu știu care va fi situația economică mondială, dar eu mă asigur că avem bani să plătim pensii, salarii, drepturi sociale. (...) Am fost precauți și la începutul anului am refinanțat cheltuielile din acest an. Tot ceea ce are de cheltuit statul, toate facturile vor fi plătite, nu este niciun fel de problemă.”, a spus Florin Cîțu, la Realitatea Plus.