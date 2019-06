Ministrul Dezvoltării, la Congresul PSD: Pare că am fi la ananghie, că suntem dezoriențați

Daniel Suciu, candidat pentru funcția de președinte executiv al PSD, a declarat că PSD este dezorientat și la ananghie, iar românii nu mai vor să vadă certuri în partid. Vicepremierul și ministrul Dezvoltării a adăugat că PSD va mai pierde alegeri, însă vor exista și victorii.

„Am petrecut ultimele luni gândindu-mă la ceea ce facem bine acestei țări. Acum în schimb trebuie să vorbesc puțin și de ce nu am făcut bine noi că partid. Dacă PSD nu a câștigat alegerile pe 26 mai vina ne aparține nouă tuturor. Trebuie să învățam din asta și să mergem din nou deschiși și înainte de a le mai cere oamenilor votul trebuie să le câștigăm inimile. Într-adevăr astăzi pare că am fi la ananghie, că suntem puțini dezorientați. Vom mai pierde niște alegeri, dar vom și câștiga niște alegeri. Asta este soarta unui partid democrat. Este loc în PSD pentru absolut toată lumea și asta trebuie să înțelegem. Românii așteaptă nu să ne mai certăm între noi, am făcut-o destul”, a declarat Daniel Suciu, sâmbătă la Congresul PSD.

El a amintit că este în PSD de 12 ani, fiind prima dată când participă la congres pentru a deține o funcție.

„ Bine ați venit la sărbătoarea democtrației în PSD. Nu este nici tensiune, este pur și simplu o competiție de care acest partid chiar avea nevoie. Am primit foarte multe sfaturi zilele trecute. Două le-am reținut pentru că se bat cap în cap, să nu ai emoții deloc și să fii tu însuți. Am toate emoțiile din lume pentru că sunt de 12 ani în acest partid. Nu este ușor că după 12 ani cu nenumărate congrese în care am fost delegat ca și dumneavoastră vin astăzi în față dumneavoastră să vă cer sprijinul. Dintr-un orășel cu 18 mii de locuitori, Bistrița Năsăud, am venit în față congresului să vă cer ajutorul”, a mai spus Daniel Suciu.

Ministrul Dezvoltării a adăugat că PSD este a doua casă, iar „în ultimul timp cred că a fost și prima”.

Discursul lui Suciu a fost primit în sală cu entuzism și aplauze.