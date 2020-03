Ministrul Finanţelor afirmă că împrumuturile de la începutul anului reprezintă o strategie câştigătoare

Strategia României de a se împrumuta de pe piaţă la începutul anului a fost una câştigătoare, pentru că a permis constituirea unei rezerve care să asigure necesarul de finanţare pentru o perioadă de timp, susţine ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

Întrebat cum comentează o declaraţie anterioară, potrivit căreia România îşi poate acoperi necesarul de finanţare pentru o perioadă de cinci luni, dar nu îşi pune problema unui credit de la Fondul Monetar Internaţional, Cîţu a explicat că acest lucru este posibil graţie rezervei constituie la începutul anului."Când vorbesc de aşa ceva spun că fără să am altă finanţare, doar cu banii pe care îi avem, putem să facem acest lucru. Şi aici revin la ceea ce am făcut de la începutul anului. Am construit o buffer (rezervă n.r.) la nivel record tocmai pentru a ne pregăti pentru momente dificile. Nu ştiam, bineînţeles, că o să vină această criză. Dacă vă uitaţi la toate companiile din lume, companiile care au avut un buffer, sunt astăzi companii care funcţionează şi merg mai departe. Acele companii care nu au fost atente la modul în care şi-au gestionat lichidităţile astăzi au probleme. Aşa este şi cu guvernele, cu statele. De aceea această strategie pe care am avut-o, şi am fost înjurat pentru asta, şi am fost linşat public de cei de la PSD, pentru faptul că mă împrumutam la începutul anului şi la dobânzi din ce în ce mai mici, astăzi se dovedeşte câştigătoare, pentru că avem aceşti bani şi putem să fim confortabili dacă, Doamne fereşte, nu vom mai putea să ne finanţăm, să stăm liniştiţi o perioadă de timp", a declarat ministrul Finanţelor Publice, la Realitatea Plus.Analiştii avertizează, însă, că spaţiul fiscal al României necesar pentru a aborda criza coronavirusului este unul limitat, deoarece România se confruntă cu o adâncire a deficitului de cont curent, iar măsurile fiscale generoase aprobate înaintea alegerilor locale şi parlamentare din acest an au pus presiuni asupra perspectivelor de rating.Recent, Florin Cîţu a declarat că Ministerul Finanţelor Publice înregistrează o diminuare a veniturilor la buget şi cu toate că nu a precizat care va fi noua ţintă de deficit, a avansat că va depăşi 5% din PIB.