Ministrul Finanţelor se va întâlni cu primarul ales al Bucureştiului şi cu Ludovic Orban

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, se va întâlni miercuri cu primarul ales al Capitalei, Nicuşor Dan, şi cu premierul Ludovic Orban pentru a discuta despre situaţia financiară a Primăriei Capitalei.

"După cum ştiţi astăzi (miercuri, n.r.) o să am o întâlnire cu primarul ales al Bucureştiului şi premierul României. O să le prezentăm şi situaţia financiară din punctul nostru de vedere. Eu pot să le promit un singur lucru bucureştenilor, pentru că sunt şi senator de Bucureşti. Aşa cum am avut grijă de finanţele României în acest an şi am administrat finanţele publice ale României cu responsabilitate şi am găsit soluţii de fiecare dată, mă voi implica să găsesc o soluţie şi pentru problemele de finanţare ale Primăriei Bucureşti. Repet, pentru că sunt şi senator de Bucureşti şi trăiesc în Bucureşti este şi datoria mea. Vom face acest lucru, dar după discuţia de astăzi", a subliniat Florin Cîţu, în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit agerpres.ro.

Nicuşor Dan, candidat la funcţia de primar general al Capitalei, susţinut de PNL şi USR PLUS, a declarat duminică seara că viitoarea administraţie a municipiului Bucureşti va colabora cu Guvernul pentru proiecte precum metroul de suprafaţă, şoseaua de centură sau centura verde a Capitalei.

"Gestionarea Primăriei Capitalei este o chestiune extrem de serioasă. În momentul acesta, o primărie în faliment, o primărie cu probleme structurale uriaşe pe ce înseamnă trafic, poluare, clădiri cu risc seism, termoficare - energia mea în perioada imediat următoare se va dedica Bucureştiului", a spus Nicuşor Dan.