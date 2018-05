Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, întâlnire cu primarii din Valea Jiului: 'Nicio regiune nu trebuie să rămână în urmă'

Mai multe proiecte de dezvoltare, de la infrastructură până la susţinerea micilor investitori, au fost prezentate vineri ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, de primarii din localităţile Văii Jiului, în contextul în care zona a fost inclusă de guvern în Platforma europeană de sprijin a regiunilor carbonifere în tranziţie, scopul final fiind transformarea acesteia într-un pol de dezvoltare.

"La începutul acestui an, după ce a fost învestit Guvernul Dăncilă, România a primit de la Comisia Europeană invitaţia de a participa la o platformă privind sprijinirea regiunilor carbonifere în tranziţie. Doamna prim-ministru Dăncilă a răspuns acestei invitaţii, precizând că Valea Jiului este regiunea din România care va fi parte a acestei platforme. (...) Valea Jiului este o prioritate a Guvernului Dăncilă în ceea ce priveşte susţinerea unei regiuni pe principiul european "No region left behind" - Nicio regiune nu trebuie să rămână în urmă. Acesta este principiul de coeziune şi de solidaritate pe care îl respectăm ca guvernare în ceea ce priveşte dezvoltarea României, bineînţeles bazându-ne pe măsurile programului de guvernare", a declarat, într-o conferinţă de presă, susţinută la Vulcan, ministrul Fondurilor Europene, potrivit Agerpres Rovana Plumb a avut vineri, în municipiul Vulcan, o serie de discuţii cu primarii din Valea Jiului, aceştia prezentându-i o serie de proiecte şi priorităţi pentru dezvoltarea zonei.Potrivit ministrului Fondurilor Europene, în domeniul infrastructurii de transport, primarii au identificat ca priorităţi finalizarea drumul de la Câmpu lui Neag la Herculane, reabilitarea drumului dintre Voineasa - Petrila - Petroşani şi a DN 66A, care asigură legătura dintre oraşele Văii Jiului.În domeniul infrastructurii de turism, autorităţile locale au solicitat un proiect integrat pentru un domeniu schiabil construit de la estul la vestul Văii Jiului - Petrila-Petroşani-Vulcan-Lupeni -, dar şi un complex turistic muzeal de agrement şi sport la Uricani.În vederea susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii şi crearea de locuri de muncă, primarii au apreciat că este nevoie de înfiinţarea unui parc industrial. În plus, pentru sprijinirea mediului privat, primarii au arătat că finanţările trebuie să vizeze domenii pretabile pentru Valea Jiului, în special pe zona de turism, reabilitarea sau construirea de pensiuni şi alte locuri de cazare, cu o cofinanţare de 2%, inclusiv sprijinirea agroturismului. De asemenea, autorităţile locale au menţionat că este nevoie de linii de finanţare pentru prelucrarea lânii, a laptelui, fructelor de pădure sau a lemnului.Primarii din Valea Jiului şi Consiliul Judeţean Hunedoara vor transmite Guvernului, până pe 25 mai, proiectele întocmite şi care au nevoie de finanţare, dar şi pe cele aflate în diverse stadii de lucru şi care pot să aducă un impact economic şi social pozitiv în zonă.