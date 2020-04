Ministrul Sănătății anunță ÎNCĂ TREI săptămâni de creștere a cazurilor de coronavirus în România

Ministrul Sănătăţii vine cu noi informații privind evoluția epidemiei de coronavirus în România. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat, luni, că trebuie păstrate precauţiile şi distanţa, menţionând că închiderea cimitirelor a fost necesară din perspectiva distanţării sociale. "Mai avem încă vreo trei săptămâni de urcat", a spus el, referindu-se la numărul cazurilor de coronavirus, conform News.ro.

Nelu Tătaru a anunţat, luni, la Galaţi, că reprezentanţii Ministerului Sănătăţii lucrează la o propunere legată de modalitatea de desfăşurarea a înmormăntărilor, în contextul pandemiei de coronavirus.

"Am avut câteva greutăţi în care erau decedaţi rămaşi, pe care fie nu îi puteam ridica, ba nu era familia care să sigileze, ba nu erau cei de la DSP, ba cei de la pompele funebre refuzau să ridice. Avem în discuţie”, a transmis ministrul Sănătăţii. Întrebat care e logica închiderii cimitirelor, Nelu Tătaru a răspuns: "Închiderea cimitirelor are aceeaşi nu neapărat logică, necesitate care corespunde distanţării sociale. Orice adunare, că este un cimitir, că este un stadion, că este o unitate alimentară, înseamnă o apropiere. Nu a interzis nimeni dintr-un anumit punct de vedere, că e cimitir sau altceva. A limitat acea apropiere. Avem un moment în care avem transmiteri, dacă avem transmiteri pe suprafeţe, dar avem şi transmiteri directe, avem transmiteri prin atingeri, am strănutat în mână, am strănutat în haina celui din faţă, o apropiere, o împingere nu înseamnă decât să luăm. Păstrăm precauţiile şi păstram distanţa, mai avem încă vreo trei săptămâni de urcat”.