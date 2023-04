Ministrul Sportului: ne așteptăm la 6-8 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, joi, că se aşteaptă ca sportivii români să obţină 6-8 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, aceasta fiind varianta cea mai pesimistă.

Novak se bazează pe sportivii de la canotaj, kaiac-canoe, haltere, lupte şi nataţie.

"Cătălin Chirilă este o certitudine, este o garanţie pentru o medalie. Desigur, merg pe varianta cea mai pesimistă, pentru că nu aş vrea să arunc vorbe prea mari, dar cred că şase-opt medalii sunt calculate la cele mai sigure cote. Avem canotajul, să nu uităm de ascensiunea halterelor, care merg foarte bine şi au câştigat la Europene foarte multă medalii. Eu am încredere că şi ei vor fi la acelaşi nivel cu canotajul. Avem luptele, avem kaiac-canoe şi, desigur, înot, unde avem aşteptări de la David Popovici. Fără presiune, dacă el îşi face treaba, va fi bine", a declarat Novak, la Adunarea Generală a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.Ministrul a precizat că fiecare federaţie ştie ce are de făcut pentru a obţine performanţe la JO de la Paris."Eu cred că fiecare ştie ce are de făcut. Noi suntem din ce în ce mai stricţi legat de rezultate. Eu îmi doresc foarte mult ca bugetările federaţiilor, şi la nivel de minister, şi la nivel de COSR, să fie pe criterii foarte clare de performanţă. Normal că ne dorim din ce în ce mai multe medalii la Paris, dar eu sincer văd 6-8 medalii obţinute la Paris", a adăugat acesta.La ultima ediţie a Jocurilor Olimpice, de la Tokyio, România a obţinut patru medalii, una de aur, la dublu vâsle feminin (Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş), şi trei medalii de argint, la spadă feminin (Ana-Maria Popescu), dublu rame masculin (Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă) şi patru rame fără cârmaci masculin (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari).