Mirel Rădoi a anunțat că pleacă de la echipa naţională, după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială: 'Sunt și multe lucruri pozitive'

Selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat, duminică, după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială, că nu va mai conduce echipa naţională.

"Am avut ceva speranţe la golul de 1-1 din Macedonia de Nord, dar erau şanse foarte mici. Important este până la urmă felul în care ne-am prezentat noi, chiar dacă am întâlnit o echipă slabă. În concluzie, dacă stau să mă gândesc, îmi menţin declaraţia, este un eşec această campanie pentru mine, pentru jucători cred că este un plus faţă de campania trecută. S-a făcut acest schimb de generaţii, din punctul ăsta de vedere cred că se creează o mică emulaţie şi cred că trebuie să continuăm lucrurile treaptă cu treaptă, dar numai în sus. Sunt multe lucruri pozitive, dar cel mai negativ este cel că nu ne-am calificat de pe locul doi. În mai multe meciuri am reuşit să ne punem amprenta, s-a reuşit şi acest schimb de generaţii", a declarat Rădoi la ProX.

El a precizat că nu a avut emoţii legate de rezultatul partidei din Liechtenstein: "Emoţii nu am avut, mai mare moţii am avut de la partida cealaltă. La noi era o problemă când vom marca, era foarte greu să primim gol. Sunt bucuros că băieţii au răspuns bine, chiar dacă este o doză mare de dezamăgire după partida cu Islanda''.

Rădoi şi-a exprimat încrederea că naţionala României va reuşi calificări la următoarele campanii pentru europene sau mondiale.

"Sper că da, sper să nu mai fie încă o perioadă atât de lungă de necalificare. Sper ca lucrurile să continue altfel, sunt jucători tineri care au foame de rezultate, au încercat să practice un joc spectaculos, din punctul ăsta de vedere cred că ar trebui să îi susţinem. Pentru că aşa cum îi vom creşte aşa e vom avea", a mai spus Rădoi.

Reprezentativa României a ratat, duminică seară, calificarea la barajul pentru Cupa Mondială, încheind pe locul 3 grupa J a preliminariilor europene. România a învins cu 2-0 Liechtenstein, în deplasare, însă şi Macedonia de Nord s-a impus, scor 3-1 în faţa Islandei, astfel că a ajuns la baraj.

Macedonia de Nord a învins cu 3-1 Islanda, golurile fiind marcate de Alioski ‘7 şi Elmas ’65, ’86 pentru gazde, respectiv Thorsteinsson ’54 pentru oaspeţi.

Clasamentul final al grupei J: Germania – 27 de puncte, Macedonia de Nord - 18 puncte, România - 17 puncte, Armenia - 12 puncte, Islanda - 9 puncte, Liechtenstein - un punct. Germania s-a calificat la CM din Qatar, iar Macedonia de Nord va juca la barajul pentru CM.