MLS prezintă Next Development Grant, program destinat dezvoltării jucătorilor tineri

Liga profesionistă de fotbal din Statele Unite (MLS) a prezentat, marţi, MLS Next Development Grant, un program de dezvoltare şi sprijinire a academiilor de formare şi a carierelor care vor produce viitoare vedete ale fotbalului, informează EFE., potrivit Agerpres.

Mai exact, MLS Next Development Grant va sprijini activitatea academiilor MLS Next Elite, a transmis Major League Soccer într-un comunicat dat publicităţii.

Programul oferă compensaţii academiilor MLS Next Elite (programe ale academiilor care nu aparţin MLS) pentru jucătorii eligibili care progresează pe calea profesionistă, de la academia MLS Next Elite până la academiile cluburilor din MLS", se mai arată în comunicat.

Sezonul 2023-2024 al MLS Next are peste 100 de academii MLS Next Elite situate în 30 de state diferite.

Un exemplu recent de jucător care s-a format în sistemul academiilor MLS este Benjamin Cremaschi, coechipierul starului argentinian Lionel Messi la Inter Miami şi ale cărui performanţe în 2023 cu echipa de club l-au făcut eligibil pentru naţionala SUA.