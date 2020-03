Modalitate de votare electronică la distanţă a fost testată la Parlament în cadrul unei şedinţe-test

Deputaţii şi senatorii au simulat miercuri votul online în plenul reunit al Parlamentului, printr-o aplicaţie informatică realizată de departamentele de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit Agerpres.

Procedura a fost aprobată luni de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, ca urmare a măsurilor instituite pentru combaterea epidemiei de coronavirus.Şedinţa test cu vot electronic la distanţă a fost condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, la prezidiu fiind prezenţi şi preşedintele interimar al Camerei superioare, Titus Corlăţean, dar şi doi secretari ai Camerei şi Senatului care au purtat măşti de protecţie.Votul a fost exercitat de către parlamentari prin accesarea unei adrese web şi acţionarea butonului de pe ecran corespunzător opţiunii de vot: 'da', 'nu', abţinere şi 'nu votez'.Accesul la pagina web respectivă a fost securizat prin user şi parolă, care au fost comunicate fiecărui parlamentar prin SMS. Rezultatul votului a fost afişat imediat pe ecranul dispozitivului electronic de pe care este urmărit streaming-ul.

Parlamentarii au efectuat două teste pentru a verifica acomodarea cu sistemul de vot electronic la distanţă în cadrul şedinţelor de plen reunit.



La primul test s-au înregistrat: 378 de voturi exprimate, dintre care 319 'pentru', 36 'împotrivă', 14 abţineri şi 5 'nu votez'. La testul al doilea au fost: 384 voturi exprimate, dintre care 310 voturi 'da', 23 'nu', 17 abţineri şi 34 'nu votez'.



Liderul USR Dan Barna a cerut să intre în legătură audio pentru a solicita clarificări tehnice. "Am trimis SMS ca să verific pentru mâine cum funcţionează modalitatea de înscriere la cuvânt. Legat de vot poate ne spun cei de la tehnic dacă în timpul votului este sau nu posibilă schimbarea opţiunii, pentru că la primul vot, cel puţin eu şi colegii mei mi-am schimbat opţiunea, dar nu ştiu dacă s-a înregistrat sau nu", a spus Barna.



Ciolacu a precizat că, în principal, nu este recomandată schimbarea opţiunii de vot până la punerea la punct a sistemului.



Senatorul Titus Corlăţean şi-a explicat votul. "La explicarea votului am votat nu, corespunzând culorii pătrăţelului - la roşu", a spus Corlăţean.



Deputatul Oana Bîzgan a mulţumit conducerii Parlamentului şi staff-ului tehnic. "Am vrut să iau cuvântul pentru a transmite mulţumirile mele în primul rând conducerii celor două Camere, dar mai ales colegilor din staff-ul Camerei pentru mobilizare şi implementarea acestui sistem. Sistemul funcţionează şi cred că putem să lucrăm foarte bine de acum, tehnologie avem, treabă să facem", a arătat ea.



"Consider finalizată cu succes operaţiunea de acomodare a parlamentarilor cu sistemul de vot electronic", a afirmat Ciolacu la încheierea şedinţei.



Simularea a avut loc în contextul în care joi parlamentarii urmează să dea votul asupra încuviinţării decretului privind instituirea stării de urgenţă pentru 30 de zile, emis de preşedintele Klaus Iohannis.



Şedinţa Parlamentului va fi transmisă prin streaming live pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor, iar dezbaterile vor avea loc prin sistemul de teleconferinţă audio, prin grija departamentelor de specialitate ale Camerei Deputaţilor, conform procedurii aprobate.



Preşedinţii celor două Camere şi secretarii de şedinţă vor fi prezenţi în sala de plen.



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.



Marţi, Comisiile parlamentare de apărare, juridice şi sănătate au dat rapoarte comune de încuviinţare a decretului preşedintelui României. Şi Comisiile parlamentare pentru buget şi pentru drepturile omului ale celor două Camere ale Parlamentului au dat, la rândul lor, avize comune favorabile.



Parlamentarii din comisiile de specialitate au făcut mai multe propuneri şi observaţii care au fost transmise Guvernului şi şefului statului. Şedinţele comisiilor s-au desfăşurat în sistem online.



Proiectul de hotărâre care urmează să fie supus votului este pentru încuviinţarea măsurii adoptate de preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României.



"În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1) din Constituţia României, republicată, observând prevederile art. 13 pct 16, art. 73 şi art. 74 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 03.03.1992, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 110 din 5 februarie 2018, cu completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Se încuviinţează starea de urgenţă pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile, de la data de 16 martie 2020, ca măsură excepţională adoptată de preşedintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020", prevede proiectul de hotărâre.