Momentul în care ucrainenii distrug cel mai modern tanc al Rusiei (video)

În timp ce încerca să scape de un atac inamic, tancul a căzut într-o râpă unde a devenit țintă facilă pentru sistemele militare ucrainene. T-90 este cel mai modern tanc aflat în dotarea forţelor terestre şi a infanteriei marinei ruse. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-a referit la el în repetate rânduri ca fiind „cel mai bun tanc din lume”.

Epic destruction of Russia's newest tank T-90M



The occupants were trying to hide from Ukrainian drones and did not notice the cliff behind them. As a result, their tank went down and overturned. pic.twitter.com/PjYuph1mqx