MTS a 'economisit' 12 mil. lei pe programe pentru tineri. Unde ar putea ajunge banii

Ministerul Tineretului și Sportului a economisit aproape 12 milioane de lei pe programe pentru tineri, susține Consiliul Tineretului din România. Propunerea e de a cheltui acești bani pe proiecte de voluntariat pentru cei afectați de epidemie și pe activități educaționale.

Consiliul Tineretului din România (CTR) și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) cere Guvernului, respectiv Ministerului Tineretului și Sportului, să sprijine sectorul de tineret, afectat în ultimele două luni: „MTS are toate instrumentele necesare pentru a face acest lucru, pentru moment nefiind necesară o alocare bugetară suplimentară”, potrivit mediafax.ro.

Ministerul Tineretului și Sportului organizează anual trei concursuri naționale și/sau locale, în care finanțează proiectele organizațiilor de și pentru tineret, respectiv organizațiile studențești. Suma alocată acestora este de 8.890.000 lei. De asemenea, în contextul pandemiei COVID-19, Programul Național „Tabere Studențești” nu se va mai derula în anul 2020, fapt care va genera o economie de aproximativ 4. 500.000 lei.

CTR și ANOSR propun ca acești bani să fie redistribuiți sectorului ONGT, cu precădere pentru:

• Desfășurarea și organizarea unor proiecte de voluntariat prin care sunt sprijinite persoane vulnerabile la infectarea cu virusul SARS-CoV2 (ex. aprovizionarea cu alimente, producerea măști și alte echipamente necesare);

• Realizarea unor activități educaționale, culturale și de petrecere a timpului liber care să vizeze în mod direct dezvoltarea personală a tinerilor, dat fiind faptul că procesul educațional a fost distorsionat, dezvoltând, în unele cazuri, forme incipiente de anxietate, în contextul măsurilor din perioada stării de urgență și de alertă;

• Acordarea de granturi către organizațiile de și pentru tineret care demonstrează că veniturile lor au fost afectate în mod semnificativ (ex. peste 30%), în vederea acoperirii costurilor administrative (chirie, servicii funcționare, angajați permanenți etc.) Schimbările sociale generate de această perioadă vor avea un impact în dezvoltarea organizațională a acestor structuri, fapt pentru care este importantă sprijinirea lor;

• Finanțarea investițiilor în infrastructura IT care să accelereze digitalizarea în sectorul de tineret;

• Proiecte care implementează activități de reîntoarcere la normalitate: concerte care respectă normele și lucrează cu artiști independenți, spectacole de teatru în aer liber etc. – prioritar sectorul independent tânăr, orice altă formă de activitate culturală și/sau educațională care poate fi desfășurată în aer liber (ex. dezbateri, prelegeri, proiecții de filme documentare, intervenție comunitară etc.;

• Alternative de petrecere a timpului liber și de mobilitate între orașe (ex: micro-festivaluri, cu un număr de participanți în conformitate cu prevederile legale);

• Rezidențe de tineret, stagii de voluntariat, job shadowing.

„Cei 11.890.000 lei reprezintă o sumă mai mult decât modestă, având în vedere subfinanțarea cronică a sectorului de tineret. Guvernul României și Ministerul Tineretului și Sportului au, însă, posibilitatea de a sprijini, fără nicio alocare bugetară suplimentară, organizațiile care contribuie cel mai mult la îmbunătățirea calității vieții tinerilor din România. Acest instrument, aflat la dispoziția MTS, este unul bine cunoscut, fiind aplicat anual. Adaptarea lui la situația din prezent presupune modificări legislative minimale. Înțelegem prioritățile și dificultățile generate de contextul pandemiei COVID-19, însă neglijarea viitorului tinerilor români nu poate să nu producă consecințe nefericite”, arată Consiliul Tineretului din România și Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

În același timp, tinerii propun introducerea termenului dar și a mecanismelor necesare granturilor operaționale (care să asigure funcționarea de bază/existența ONG-urilor), includerea printre cheltuielile eligibile a cotizațiilor în cadrul structurilor de/pentru tineret din care ONGT/ONGS-urile fac parte (sunt cheltuieli eligibile conform HG al MTS) și crearea unui mecanism similar sectorului privat (IMM Invest) – similar la nivel de principiu (sprijin oferit sectorului) însă nu la nivel de implementare.

De asemenea, tinerii cer amânarea contribuțiilor fiscale către stat pentru personalul angajat cu o perioadă de minim trei luni, începând cu 15.06.2020, acoperirea de către de stat a impozitelor pe salarii pentru angajații ale căror contracte nu au fost suspendate pe perioada stării de urgență și a stării de alertă și scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajații ONG-urilor care își plătesc taxele la timp până la finalul anului.