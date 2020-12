Naomi Ackie va fi Whitney Houston în I Wanna Dance With Somebody

Actriţa engleză Naomi Ackie, cunoscută din „The End of the F***ing World” şi „Lady Macbeth”, va fi Whitney Houston în lungmetrajul „I Wanna Dance With Somebody” regizat de Stella Meghie, potrivit news.ro.

Ackie, în vârstă de 28 de ani, se află în negocieri finale pentru a o portretiza pe cântăreaţa Whitney Houston în filmul biografic al Sony.

Stella Meghie („The Photograph”) va regiza după scenariul scris de Anthony McCarten („Bohemian Rhapsody”).

„I Wanna Dance With Somebody” este programat să fie lansat la finalul lunii noiembrie 2022.

Citește și: 'Am adus 300.000 de euro pentru campania din 2009-Situația mea și a soțului permitea', a spus Udrea în fața instanței -A explicat că nu știe nimic despre fapte

Meghie a transmis: „Am petrecut o bună parte a anului trecut căutând o actriţă care să o poată întruchipa pe Whitney Houston. Naomi Ackie ne-a impresionat în fiecare fază a procesului. Am fost emoţionată de abilitatea ei de a capta prezenţa scenică a unei embleme mondiale în timp ce oferea umanitate vieţii sale interioare”.

Lungmetrajul urmăreşte viaţa lui Houston, artistă care a murit în 2012. Cântăreaţa, cunoscută pentru piese precum „I Wanna Dance With Somebody”, „I Will Always Love You” şi „How Will I Know”, a debutat în actorie în filmul „The Bodyguard” (1992), în care a jucat alături de Kevin Costner.

Naomi Ackie a fost recompensată anul acesta cu un trofeu BAFTA TV pentru rolul din „The End of the F***Ing World”. Ea a mai jucat, între altele, în „Star Wars: The Rise of Skywalker” şi antologia lui Steve McQueen „Small Axe”. Între proiectele ei viitoare se numără „The Score”, în care joacă alături de Will Poulter şi Johnny Flynn.