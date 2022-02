Navele Rusiei au atacat Insula Șerpilor, la doar 45 de kilometri de România

Serviciul de frontieră ucrainean a transmis că „două ținte neidentificate amenință polițiștii de frontieră de pe Insula Șerpilor.

„Atacatorii cer soldaților grupei de frontieră Ismail să se predea. Agresorul a folosit canalul internațional de comunicare pentru siguranța navelor. Polițiștii de frontieră au preluat apărarea împreună cu Forțele Armate ale Ucrainei”, anunță polițiștii de frontieră ucraineni, potrivit europafm.ro.

Forțele armate ucrainiene susțin că au recuperat Insula Șerpilor, dar situația este deocamdată incertă.

Two (#Russian) vessels approached #Ukrainian Zmiinyi Island (Snake Island) off the coast of Ukraine near #Romania & requested that its troops there surrender. The #Ukrainian troops there refused & have now set up a defensive position. #Russia #Ukraineunderattack #Russianinvasion https://t.co/UIamgt4DLY pic.twitter.com/T6t8eO5Zwy