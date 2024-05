'Ne rupem de imperiul răului' – Președintele Parlamentului din Moldova cere urgentarea procedurilor de aderare la UE

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a subliniat joi, la Black Sea and Balkans Security Forum, relaţia deosebită pe care Republica Moldova o are cu România şi a afirmat că "ne ajută atât pe noi, cât şi Ucraina, să rezistăm, să învingem şi să ne alăturăm marii familii europene", informează Agerpres.

"Alături de România, Moldova se simte în siguranţă. Suntem recunoscători şi mândri să avem asemenea vecini de nădejde, România, avocatul nostru sincer şi dezinteresat în parcursul Republicii Moldova de integrare europeană şi Ucraina, care apără, la propriu, valorile lumii libere, lumii occidentale, cu mari sacrificii, curaj şi dârzenie, ţinând duşmanul nostru comun la distanţă. Cu România avem o relaţie mai deosebită, de sânge şi neam, care ne protejează şi ne ajută atât pe noi, cât şi Ucraina, să rezistăm, să învingem şi să ne alăturăm marii familii europene", a transmis Grosu.

El a adăugat că speră ca foarte curând să înceapă negocierile de aderare la UE.

"Integrarea în UE este proiectul nostru de ţară, odată cu avansarea în acest proces, suntem din ce în ce mai determinaţi pentru agenda noastră de reforme. Sperăm foarte curând să începem negocierile de aderare, iar întregul proces este pentru cetăţenii noştri, pentru bunăstarea fiecărui cetăţean din Republica Moldova, care trebuie să trăiască în pace şi siguranţă, cu o guvernare eficientă, justiţie, economie puternică, competitivă, care poate să genereze locuri de muncă bine plătite", a precizat Grosu.

Demnitarul moldovean a menţionat că Ucraina şi Republica Moldova au ales să facă parte din lumea liberă, unde viaţa omului şi respectul pentru demnitatea umană sunt "valori supreme".

"Atât Ucraina, cât şi Republica Moldova au ales să facă parte din lumea liberă, prosperă, unde viaţa omului şi respectul pentru demnitatea umană constituie valori supreme, am decis să ne rupem de imperiul răului. Ne exprimăm solidaritatea cu Ucraina şi condamnăm acest război injust al Rusiei (...). Noi nu mai avem timp. Discuţiile privind extinderea UE nu mai pot fi continuate în termenii care au avut loc până în februarie 2024. Suntem în cu totul altă situaţie care necesită mai mare mobilizare şi o mai mare viteză în acţiunile noastre. Am decis să mergem împreună în UE, am primit împreună statutul de ţară candidat, am primit împreună noutatea deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Acest efort merită să fie răsplătit şi înţeles pe măsură, trebuie să acţionăm pe o singură voce, iar aceasta va fi cel mai bun şi puternic semnal că suntem uniţi într-un moment crucial în acest secol", a spus Grosu.

El a mai precizat că procesul de negociere pentru aderarea la UE este unul "foarte laborios".

"Va trebui să depunem eforturi să-l înţelegem noi, să-l înţeleagă colegii din ministere şi să-l comunicăm cât mai bine cetăţenilor noştri", a conchis preşedintele Parlamentului din Republica Moldova.