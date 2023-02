Nebunia din SUA continuă: atac armat într-un mall plin de oameni/ Video

O persoană a fost ucisă şi alte trei au fost rănite într-un atac armat care a avut loc miercuri la un centru comercial din El Paso, statul Texas, informează joi Reuters.

Video showing Shoppers running for the exits as shots are fired at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas#ElPaso #elpasomall #ElPasoStrong #texas #elpasotx #shooting #news #BREAKING pic.twitter.com/LO35vt79TJ