NEBUNIE TOTALĂ între Portugalia și Spania: Cristiano Ronaldo a marcat de 3 ori, Diego Costa a replicat cu o dublă - VIDEO

Reprezentativa Portugaliei a încheiat la egalitate, scor 3-3, meciul susţinut, vineri, la Soci, în compania Spaniei, în grupa B de la Cupa Mondială. Cristiano Ronaldo a reuşit un hattrick, în timp ce Diego Costa a marcta două goluri ale spaniolilor.

Pentru Spania au marcat Diego Costa '24, '55 şi Nacho '58, iar pentru Portugalia a înscris Cristiano Ronaldo, în minutele 4 (penalti), 44 şi 88 (din lovitură liberă), scrie news.ro.

Spania: De Gea - Nacho, Sergio Ramos, Piqué, Alba, Busquets - Koke, Iniesta (Alcantara '70), Silva (Lucas Vazquez '86) - Isco, Diego Costa (Aspas '77). Selecţioner: Fernando Hierro

Portugalia: Rui Patricio - Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro - William Carvalho, Moutinho - Bernardo Silva (Quaresma '69), Bruno Fernandes (Joao Mario '68), Guedes (Andre Silva '80) - Cristiano Ronaldo. Selecţioner: Fernando Santos

Meciul a fost arbitrat de italianul Gianluca Rocchi.

Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător care a marcat la opt turnee majore internaţionale.

