Netflix lansează serialul așteptat de către toți fanii: este viral pe rețeaua de streaming și acum are un nou sezon

Netflix prezintă în luna mai multe filme și seriale noi, dar și noi sezoane ale unor seriale extrem de gustate și așteptate de către toți fanii. Cel mai așteptat serial care apare în luna mai este „Bridgerton”: Sezonul 3 Partea 1, un nou capitol din celebra serie, în care Penelope decide că e timpul să îşi caute un soţ care să îi ofere independenţa necesară pentru a-şi continua viaţa dublă ca Lady Whistledown; „Atlas”, un nou film cu Jennifer Lopez în rolul unei analiste de date strălucită, care se alătură unei misiuni de capturare a unui robot renegat; „Eric”, un serial thriller emoţionant, plasat în New York-ul anilor '80, care vorbeşte despre căutarea disperată a unui tată, cu Benedict Cumberbatch în rolul principal şi semnat de Abi Morgan.

Pe lângă acestea, vor fi de văzut şi: „Unfrosted”, o film despre ambiţie, trădări, zahăr şi lăptari ameninţători, cu Jerry Seinfeld în rolul principal, precum şi în calitate de regizor şi scenarist, „A Man in Full”, o nouă serie în care magnatul afacerilor imobiliare Charlie Croker îşi apără imperiul de cei care încearcă să profite de decăderea sa; „Thelma The Unicorn”, o poveste excentrică, amuzantă şi înduioşătoare pentru copii şi familie, creată de regizorii Jared Hess (Napoleon Dynamite) şi Lynn Wang.

În plus, filmele „A Star is Born”, „Interstellar”, „Morbius”, „The Beguiled”, „The Hours”, precum şi producţia românească „Tati Part-Time” vor fi pe platformă.

„Bridgerton”: Sezonul 3 - Partea 1, din 16 mai (episoadele 1-4), Partea 2, din 13 iunie (episoadele 5-8)

Cei opt membri foarte uniţi ai familiei Bridgerton caută dragostea şi fericirea în înalta societate londoneză. Un serial inspirat de romanele de succes ale Juliei Quinn.

Produs de Shondaland şi realizat de Jess Brownell, Bridgerton revine cu un al treilea sezon! Penelope Featherington (Nicola Coughlan) reuşeşte să îl uite în sfârşit pe Colin Bridgerton (Luke Newton) după ce îi aude opinia deloc măgulitoare la adresa ei la finalul sezonului trecut. Oricum, a decis că a sosit timpul să îşi caute un soţ care să îi ofere independenţa necesară pentru a-şi continua viaţa dublă ca Lady Whistledown, departe de mama şi surorile ei. Din lipsă de încredere, tentativele ei de a reuşi pe piaţa mariajelor eşuează lamentabil. Întors din călătoriile estivale cu un look nou şi o doză serioasă de aroganţă, Colin constată cu consternare că Penelope, singura care îl apreciase aşa cum era, îl tratează acum cu răceală. Din dorinţa de a-i recâştiga prietenia, Colin se oferă să o iniţieze pe Penelope în tainele încrederii în sine, pentru a o ajuta să îşi găsească un soţ în acest sezon. Problema este că, atunci când sfaturile lui încep să funcţioneze un pic cam prea bine, Colin trebuie să se lămurească dacă sentimentele lui pentru Penelope se rezumă la prietenie sau merg ceva mai departe. În plus, destrămarea relaţiei cu Eloise (Claudia Jessie), care şi-a găsit o nouă prietenă într-un loc cât se poate de neaşteptat, complică şi mai mult lucrurile pentru Penelope. Din cauza prezenţei constante în înalta societate, îi este din ce în ce mai greu să păstreze secretul lui Lady Whistledown.

Regizat de Tom Verica şi Tricia Brock, îi are în distribuţie pe: Nicola Coughlan, Luke Newton, Julie Andrews, Jessica Madsen, Claudia Jessie, Luke Thompson, Bessie Carter, Ruth Gemmell, Polly Walker, Adjoa Andoh, Florence Hunt, Will Tilston, Jonathan Bailey, Joanna Bobin, Golda Rosheuvel, Hugh Sachs, Kathryn Drysdale, Harriet Cains, Lorraine Ashbourne, Martins Imhangbe.

„Atlas”, din 24 mai

Atlas Shepherd (interpretată de Jennifer Lopez), o analistă de date strălucită, dar mizantropă şi cu o neîncredere profundă în inteligenţa artificială, se alătură unei misiuni de capturare a unui robot renegat, cu care a mai avut de a face în trecutul său misterios. Dar când planurile o iau razna, singura ei speranţă de a salva viitorul omenirii de inteligenţa artificială este să aibă încredere în acesta.

Regizat de Brad Peyton, cu: Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown, Abraham Popoola, Lana Parrilla, Mark Strong.

„Eric”, din 30 mai

Având acţiunea plasată în New York-ul anilor '80, Eric este un nou thriller emoţionant, semnat de Abi Morgan, care urmăreşte căutarea disperată a unui tată al cărui fiu de numai nouă ani dispare într-o dimineaţă, în timp ce se află în drum spre şcoală. Vincent, unul dintre cei mai cunoscuţi păpuşari din New York şi creator al popularului serial pentru copii intitulat Good Day Sunshine, se chinuie să facă faţă după dispariţia fiului său, Edgar, şi este din ce în ce mai tulburat şi instabil. Stăpânit de sentimente de vinovăţie şi dispreţ faţă de propria persoană în urma dispariţiei lui Edgar, Vincent se agaţă de desenele fiului său, care înfăţişează o marionetă sub forma unui monstru albastru pe nume Eric. Vincent este convins că, dacă ar putea face în aşa fel încât Eric să apară la televizor, Edgar s-ar întoarce acasă. Pe măsură ce comportamentul său tot mai distructiv nu face decât să-i îndepărteze pe membrii familiei, colegii de serviciu şi detectivii care încearcă să-l ajute, lui Vincent nu-i mai rămâne decât Eric, o iluzie izvorâtă din necesitate, care îi devine singurul aliat în încercarea de a-şi aduce fiul acasă.

Regizat de Lucy Forbes, îi are în distribuţie pe: Benedict Cumberbatch, Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III.

Seriale

„A Man in Full”, din 2 mai

În faţa rivalilor duri şi a falimentului, un magnat al afacerilor imobiliare din Atlanta, care-şi vede imperiul în declin, trebuie să-şi croiască drumul înapoi spre vârf.

„Selling The Oc”: sezonul 3, din 3 mai

Ambiţioşii agenţi imobiliari de la Grupul Oppenheim încearcă să devină mai buni în branşă în timp ce noile drame personale pun piedici aspiraţiilor profesionale.

„The Unbrocken Voice”, sezonul 2, din 3 mai

Cariera lui Arelys ia avânt, iar ea jonglează între muzica sa şi viaţa de familie, în timp ce noi duşmani ameninţă să distrugă totul.

„The Atypical Family”, din 4 mai

Înzestraţi cu superputeri, un bărbat şi familia sa încep să-şi piardă abilităţile din cauza responsabilităţilor. O femeie misterioasă le schimbă vieţile.

„Super Rich in Korea”, din 7 mai

Magnaţi din Singapore, moştenitori ai mărcilor italiene de lux şi nobili pakistanezi. Exploraţi viaţa opulentă a multimiliardarilor din Coreea şi motivele venirii lor aici.

„Bodkin”, din 9 mai

În acest thriller cu elemente de comedie neagră, un grup pestriţ de podcasteri investighează dispariţia a trei necunoscuţi dintr-un idilic oraş irlandez de coastă.

„Thank You, Next”, din 9 mai

După o despărţire dureroasă, o tânără avocată vrea să găsească dragostea adevărată în lumea confuză a întâlnirilor moderne, cu sprijinul prietenelor sale.

„Maestro in Blue”, sezonul 2, din 16 mai

Consecinţele unei crime reverberează rapid de pe insula Paxos până la Atena, forţându-i pe toţi să îşi înfrunte secretele, să caute adevărul sau să îl ascundă.

„Toughest Forces on Earth”, din 22 mai

Acest serial documentar prezintă modul în care forţele militare din întreaga lume se antrenează pentru misiuni periculoase folosind echipamente specializate.

„Mulligan”, partea 2, din 24 mai

Mulligan şi cabinetul său încearcă să menţină pe linia de plutire ce a mai rămas din America, luptându-se cu vapoare, pene de curent şi propria incompetenţă.

„Raising Voices”, din 31 mai

O tânără de 17 ani raportează o agresiune sexuală la liceul ei, dar ancheta îi bulversează viaţa şi îi pune la încercare relaţiile.

Filme

„Beautiful Rebel”, din 2 mai

Povestea uneia dintre cele mai mari vedete rock din Italia, Gianna Nannini, care şi-a urmat visul, în ciuda provocărilor din partea familiei şi a industriei muzicale.

„Golden Kamuy”, din 19 mai

În Hokkaido, un veteran de război şi o fată Ainu se întrec cu neadaptaţi şi militari rebeli pentru a găsi o comoară al cărei loc este dezvăluit de tatuajele proscrişilor.

„Colors of Evil: Red”, din 29 mai

O crimă înfiorătoare scoate la iveală o lume interlopă şi pune la încercare curajul unui procuror şi al unei mame îndurerate.

„Unfrosted”, din 3 mai

Într-o epocă în care laptele şi cerealele dominau micul dejun, începe o luptă acerbă între corporaţii pentru un nou produs de patiserie. O comedie de Jerry Seinfeld.

„In Good Hands 2”, din 23 mai

Un tată şi un fiu proaspăt reuniţi după o tragedie au parte de un nou început. Vor reuşi oare să umple golul lăsat în urmă de o mamă şi o soţie iubită?

„A part of You”, din 31 mai

O adolescentă se străduieşte să îşi pună în ordine viaţa care i-a fost distrusă. O dramă emoţionantă, dulce-amară, despre cei care rămân în urmă.

Documentare

„Secrets of the Neanderthals”, din 2 mai

Acest documentar explorează misterele care învăluie neanderthalienii şi ce ne spun fosilele descoperite despre vieţile şi dispariţia lor.

„The Final: Attack on Wembley”, din 8 mai

Anglia luptă în sfârşit pentru un important campionat de fotbal, dar 6.000 de fani fără bilet iau cu asalt stadionul Wembley, lăsând haos în urmă.

„Power”, din 17 mai

Descoperă povestea nespusă a poliţiei americane într-un documentar provocator care pune o întrebare îndrăzneaţă: cine are mai multă putere, oamenii sau poliţia?