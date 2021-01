Nick Cave şi The Bad Seeds, album de studio realizat în pandemie

Muzicianul australian Nick Cave şi trupa The Bad Seeds au înregistrat, în pandemie, cel de-al 18 album de studio, intitulat „Carnage”, anunță news.ro.

Nick Cave a confirmat că a lucrat împreună cu vechiul său colaborator Warren Ellis, membru al grupului The Bad Seeds, pentru „Carnage”.

După ce a anulat turneul european deja reprogramat pentru 2021 din cauza răspândirii noului coronavirus, Cave le-a spus fanilor că simte că aceasta este ocazia de a face un nou album.

Recent, pe site-ul său, The Red Hand Files, muzicianul i-a răspuns unui fan confirmând că a lucrat în studio cu Ellis pentru a realiza albumul ce vine după „Ghosteen”, apărut în 2019.

Cave a spus că i-a lipsit viaţa de turneu şi să lucreze cu restul trupei.

„În multe feluri, izolarea a părut ciudat de familiară, ca şi când aş mai fi experimentat-o. Cred că asta nu ar trebui să fie o surpriză, având în vedere că am fost dependent de heroină mulţi ani, iar izolarea şi distanţarea socială erau numele jocului. Cunosc destul de bine mecanismele suferinţei - suferinţa colectivă funcţionează într-un mod tulburător de similar, cu incertitudine, confuzie şi pierderea controlului”, a scris el, citează NME.

Cave a continuat: „Am ajuns la concluzia că sunt, în esenţă, o chestie care merge în turneu. Există o dorinţă teribilă şi un sentiment de viaţă pe jumătate trăită. Îmi lipseşte emoţia de a păşi pe scenă, adrenalina unei reprezentaţii, când toate celelalte griji se dizolvă într-o relaţie cu publicul pur animalică”.

În final, muzicianul a precizat: „Aşa cum am promis, am mers în studio - cu Warren - pentru a face un disc. Se numeşte «Carnage»”.

Născut pe 22 septembrie 1957, în Australia, Nick Cave este solist, compozitor şi textier. A înfiinţat, în 1983, Nick Cave & The Bad Seeds, care abordează o varietate largă de stiluri muzicale, de la post-punk, blues, pop şi jazz la garage-rock. Muzicianul, care este şi scriitor, poet, scenarist şi, ocazional, actor, abordează în cântecele lui teme precum moartea, religia, iubirea şi violenţa.

A debutat discografic în 1979, în grupul The Boys Next Door, cu „Door, Door”. Împreună cu The Bad Seeds, a lansat până în prezent 17 albume de studio, care se adaugă celor trei împreună cu The Birthday Party, grup în care a activat începând din 1973 timp de un deceniu.