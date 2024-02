Nicolae Ciucă dă noi detalii: M-am văzut și cu domnul Pavăl

Nicolae Ciucă joacă la nivel înalt. Prins la negocieri cu milionarul Dan Ostahie, liderul PNL spune că acesta nu e singurul pe care l-a curtat pentru candidaturi din partea PNL.

Nicolae Ciucă a negociat și cu milionarii care dețin lanțul Dedeman!

"Este momentul să lămurim un fake news grosolan. Nu știu dacă pe mine m-a văzut lumea frecventând restaurante. A fost o discuție pe care am avut-o cu un om de afaceri. Era un vin românesc. Acum am auzit că există o sticlă de vin care costă atâția bani, m-am gândit cât de prețios poate fi vinul de la mama de acasă. Pe cuvântul meu de onoare că nu am știu și nu mi-a dat prin gând că poate să coste atâta. Când cineva construiește un astfel de fake news trebuie să se gândescă și la istoricul persoanei. Era vin de Recaș și era circa 300 de lei!

M-am văzut și cu domnul Pavăl și cu toți cei care au un cuvânt de spus în afacerile din România. Sunt oameni care au milioane de angajați", a declarat Nicolae Ciucă la Antena 3.