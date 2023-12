Nicolae Ciucă explică strategia PNL: cum va purta războiul cu PSD, în timp ce formează coaliția de guvernare

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat că liberalii sunt parte din Guvern şi vor fi în continuare deoarece nu îşi permit să provoace o criză politică, precizând că stabilitatea politică este mai importantă decât orgoliul fiecăruia, informează News.ro.

Nicolae Ciucă a fost întrebat, luni, la conferinţa de relansare a Institutului de Studii Populare, cum se va poziţiona PNL la alegerile din 2024, ca un partid la guvernare sau ca un partid din opoziţie, care atacă guvernarea.

“Această întrebare ni se tot repetă din momentul în care am anunţat că vom aborda anul electoral 2024 prin propriile puteri, prin propria capacitate şi inclusiv la nivelul conducerii partidului am discutat acest aspect, încercând cumva să separăm actul de guvernare, actul de administrare a ţării de cel politic. Nu este o chestiune care să se poată face trăgând o linie. Noi am fost parte din Guvern şi suntem parte din Guvern şi vom fi pentru că nu putem să ne permitem să provocăm o criză politică în condiţiile în care sintagma pe care noi am folosit-o de fiecare dată atunci când au apărut disensiuni în interiorul coaliţiei a fost stabilitatea politică e mai importantă decât orgoliul fiecăruia dintre noi”, a afirmat Nicolae Ciucă.

El a prezentat şi câteva realizări ale guvernării liberale

“Am reuşit într-un an să demonstrăm că avem capacitatea să facem şi absorbţie de fonduri europene, 11,3 miliarde, să devenim credibili pentru investitorii străini şi să atragem investiţii străine directe, aproape 11 miliarde. Am reuşit să pornim peste 2.500 de şantiere în toată ţara. Deci ceea ce ne-am propus, să dezvoltăm România, iată că se împlineşte în fapt, în teren şi lucrul acesta reprezintă direcţiile noastre politice prin care argumentăm tot ceea ce am comunicat şi vom continua să comunicăm cetăţenilor români pentru a înţelege care a fost rolul nostru în această guvernare”, a transmis liderul PNL.

Ciucă a explicat că PNL nu este doar partidul antreprenorilor şi că partea de politică liberală are un spectru de cuprindere în toate păturile socio-profesionale.

“PNL nu e doar partidul antreprenorilor, nu e doar acel instrument politic al mediului de afaceri. În momentul de faţă, mergând prin ţară, sunt liberali şi în mediul urban, şi în mediul rural, sunt şi întreprinzători, dar şi oameni care lucrează la instituţiile statului, bugetari, sunt şi pensionari liberali, sunt şi oameni care lucrează în agricultură. Tot ceea ce înseamnă partea aceasta de politică liberală are un spectru de cuprindere în toate păturile socio-profesionale şi atunci trebuie să ne adresăm tuturor”, a mai declarat Nicolae Ciucă.