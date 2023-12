Nicolae Ciucă intră tare după certurile PSD - PNL din județe: E nevoie de civilizație!

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat marţi despre coaliţia de guvernare şi tensiunile dintre PNL şi PSD la nivel local că 2024 va fi un an electoral, cât se poate de complicat şi dincolo de animozităţile la nivel local, important este să existe acest grad de civilizaţie, să poată sta la masă.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a comentat situaţia de la Olt, unde PNL şi PSD se află în Opoziţie. ”Dincolo de aceste aspect care au loc la nivelul filialelor în fiecare judeţ, trebuie să spunem că este absolut nevoie ca cele două partide să-şi continue responsabilitatea guvernării pentru că este cel mai important lucru, nu doar pentru închiderea anului 2023 ci şi pentru proiecţia anului 2024, cu toate aspectele de complexitate generate de alegeri nu doar în România ci şi în Europa şi la nivelul lumii”, a spus Nicolae Ciucă, care a participat alături de premierul Marcel Ciolacu şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la vizita de lucru la obiectivul de investiţii rutiere Drum Expres Craiova-Piteşti, tronsonul 3 Valea Mare-Coloneşti. Liderul PNL a afirmat că un analist spunea că anul 2024 va fi anul în care vor avea loc cele mai multe scrutinuri electorale din istoria lumii. ”Deci va fi un an cât se poate de complicat şi cred că, dincolo de animozităţile la nivel local, important este să avem acest grad de civilizaţie, să putem să stăm la masa, să putem să argumentăm şi să venim cu soluţii, pentru că oamenii, cetăţenii sunt foarte puţini cei care se bucură de dialogul acesta contondent. Oamenii aşteaptă de la noi responsabilitate, seriozitate, echilibru şi împreună cu domnul prim-ministru aşa cum am discutat, suntem împreună la activităţile care fac cu adevărat relevante deciziile la guvernare, deciziile politice în Parlament şi suntem convinşi că această atitudine trebuie să reverbereze şi la nivelul filialelor”, a mai arătat Ciucă. Preşedintele PNL a precizat că 2024 va fi un an electoral, politic, şi va trebui să îşi susţină fiecare propriile proiecte şi programe. ”Este o chestiune în care nu putem să contopim dreapta cu stânga pentru un moment anume. Sunt proiecte care fiecare partid trebuie să şi le susţină, a fost o discuţie pe care am avut o cu domnul prim-ministru, vom discuta în continuare, nu trebuie să lăsăm lucrurile să separe, să rupă tot ceea ce avem în responsabilitate”, a mai spus Ciucă.