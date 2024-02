Nicolae Ciucă le cere liberalilor să meargă 'din poartă în poartă': 'Să vadă românii de la noi onestitatea şi sinceritatea'

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă i-a îndemnat pe liberalii de la organizaţia PNL Olt să meargă şi să stea de vorbă cu cetăţenii despre lucrurile pe care partidul le-a făcut de când este la guvernare în coaliţia cu PSD, ca „să vadă românii de la noi onestitatea şi sinceritatea pentru tot şi în acelaşi timp asumarea, responsabilitatea pentru ce am făcut bine sau nu am făcut bine”. El a adăugt că „PNL nu este un partid blazat. PNL este un partid cu blazon”.

„Am venit pentru că noi susţinem filiala Olt şi susţinem entuziasmul şi încrederea de care oamenii au nevoie pentru a putea să obţinem acele rezultate despre care s-a vorbit şi înainte, s-a vorbit şi astăzi şi se va vorbi şi în continuare. (...) Într-adevăr 2024, an cu patru rânduri de alegeri, chiar cinci, şi pentru asta avem nevoie de tot ceea ce s-a zis mai devreme – avem nevoie şi de instrumentele prin care ajungem la oameni pe reţelele de socializare, avem nevoie de activul de partid, avem nevoie să mergem din poartă în poartă sau din uşă în uşă. Avem nevoie de tot ceea ce dumneavoastră gestionaţi şi mânuiţi foarte bine, astfel încât să putem să transmitem mesajele. Dar ca să putem să facem asta, avem nevoie să credem noi în ceea ce transmitem, şi să credem noi în ceea ce am realizat şi să ieşim din starea aceasta de blazare a partidului”, a declarat Nicolae Ciucă, vineri la Caracal, în faţa liberalilor de la filiala PNL Olt, potrivit news.ro.

„PNL nu este un partid blazat. PNL este un partid cu blazon”, a continuat fostul premier.

„PNL a intrat la guvernare, sigur într-o formulă care aici în Oltenia nu ar fi fost acceptată şi s-a şi vorbit despre faptul că este un construct politic care are o istorie în confruntarea politică, de-a lungul anilor. Cu toate acestea, am avut motive pentru care să intrăm la guvernare, în acest construct şi unul foarte important – stabilitatea ţării. Am asigurat stabilitatea şi echilibrul României, într-o perioadă în care aveam nevoie mai mult decât oricând, iar nişte oameni responsabili îşi asumă astfel de decizii, astfel de contribuţii într-o construcţie politică, atunci când vine vorba de ţară, de cetăţeni şi de a putea să mergem mai departe, fiindcă nimeni nu ne-ar fi iertat dacă nu asiguram această evoluţie. Spun evoluţie pentru că a existat o evoluţie în aceşti ani de când am realizat această coaliţie de guvernare, sfârşitul anului 2021 şi până astăzi”, a completat Ciucă.

El i-a îndemnat pe liberali să vorbească cu oamenii despre lucrurile pe care le-au făcut şi să îşi asume atât lucrurile bune, cât şi greşelile, pentru că cetăţenii vor să vadă de la PNL „onestitatea şi sinceritatea”.

„Spuneam că avem de ce ridicăm privirea şi să mergem să vorbim cu oamenii, pentru că am făcut lucruri. În acelaşi timp, tot cu fruntea sus, trebuie să mergem la oameni şi să le spunem ce nu am făcut bine, ce nu am finalizat sau ce nu am început deloc şi să recunoaştem. Să vadă românii de la noi onestitatea şi sinceritatea pentru tot şi în acelaşi timp asumarea, responsabilitatea pentru ce am făcut bine sau nu am făcut bine”, a mai precizat liderul liberalilor.