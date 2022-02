Nicolae Ciucă spune că este prematură o discuție despre un mandat până în 2024 (video)

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, la Antena 3, că este prematur să discute acum despre continuarea mandatului de prim-ministru până în 2024.

Întrebat cum comentează afirmația liderului PSD Marcel Ciolacu că îl va lăsa pe Ciucă premier în locul său dacă într-un an şi jumătate România devine „noul Dubai”, prim-ministrul a răspuns: „Eu sunt dispus sa-mi duc la bun sfarsit mandatul asa cum a fost agreat in interiorul Coalitiei. Cred ca este prematur sa discutam despre o astfel de decizie”.

Legat de pozitionarea sa bună in sondajele de opinie, Ciuca a zis: „Privesc toate aceste chestiuni ca elemente de etapa. Increderea se castiga greu si se pierde foarte usor. Important e ce facem fiecare dintre noi. Trebuie sa ne uitam la cum coagulam si punem laolalta instrumentele statului, dorim ca cetetanul roman sa-si recastige increderea in sine si in institutiile acestei tari, in Guvernul a carei meniree este sa lucreze pentru cetatean”.

Ciucă a spus ca foloseste in fruntea Guvernului doua lucruri pe care le-a invatat din experienta de militar: „Responsabilitaea si lucrul in echipa. Nu se poate altfel. Cred ca daca fiecare am fi responsabili pentru faptele noastre am fi in cu totul si cu totul alta pozitie acum”.