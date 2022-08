Nicolae Ciucă, temă pentru ministrul Energiei până luni

Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi, în ședința de Guvern, că Ministerul Energiei are termen până luni pentru a prezenta „situația concretă cu proiectele de investiții, folosind toate pârghiile de finanțare, atât pe bugetul de stat, cât și cele provenite prin PNRR și Fondul de Modernizare”.

„Tot la nivelul Ministerul Energiei, împreună cu celelalte ministere, să pună la punct toate elementele de plan pentru iarna 2022-2023. Am avut, de asemenea, o prognoză pe termen scurt de la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie. Am discutat perspectiva evoluției hidrografice la nivelul Ministerului Mediului și a reieșit foarte clar că este nevoie de coordonare, astfel încât să putem să balansăm tot ceea ce înseamnă sursele de energie și, de asemenea, să ne îngrijim de modul în care asigurăm consumul la nivelul întregului sistem energetic. Acest plan de măsuri am decis să fie prezentat Comitetului (c.n. interministerial) pe data de 31 august, iar la nivelul ANRE am solicitat să primim o analiză a evoluției situației energetice, inclusiv a pieței de la începutul anului și până acum, precum și efectele pe care le-au produs deciziile pe care le-am luat, Ordonanța 27, având în vedere că primul pachet de sprijin al populației și economiei pentru perioada noiembrie-aprilie se apropie de final. (...) Este foarte important ca, având aceste date, să putem să venim cu măsuri concrete, așa cum ne-am angajat, prioritar fiind pe masa Guvernului...prioritară fiind decizia să sprijinim populația vulnerabilă, industria alimentară, IMM-urile, astfel încât să ne asigurăm că economia va funcționa în continuare și ne vom îndeplini obiectivele, așa cum ne-am asumat”, a spus Nicolae Ciucă.

El a arătat că primeşte deja datele potrivit cărora până în acest moment, 97% din sumele pentru compensare au fost achitate.

„Din perspectiva aplicării OUG 27, luna aprilie nu a fost însă închisă şi atunci este foarte important ca atunci când avem aceste date să venim cu măsuri concrete, aşa cum ne-am angajat, prioritară fiind pe masa Guvernului să continuăm să sprijinim populaţia vulnerabilă, industria alimentară, IMM-urile, astfel încât să ne asigurăm că economia va funcţiona în continuare”, a mai declarat Nicolae Ciucă.