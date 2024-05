Nicușor Dan nu exclude o lebădă neagră în campania electorală, dar nici retragerea lui Piedone

Primarul Nicușor Dan a afirmat, joi seară, la Digi24 , că Piedone este principalul său contracandidat, dar că nu exclude retragerea acestuia din cursa pentru Primăria Capitalei.

Întrebat dacă mai consideră că lupta pentru Capitală se dă între el și Piedone, Nicușor Dan a spus: „Rămân la această...dacă nu se retrage, mai are timp. Mai degrabă aș zice că nu se va retrage, dar nu exclud această variantă. Eu am făcut un sondaj pe care l-am prezentat și am luat în calcul și scenariul în care candidează Piedone și Firea din partea PSD-PNL și seamănă mult cu acest ultim sondaj în care Piedone e cu 7-10 procente în fața lui Firea. Și voluntarii care au mers să strângă semnături pentru campanie mi-au spus că intuiția lor este că Piedone are mai multe șanse decât Firea”.

Nicușor Dan a fost întrebat și despre o posibilă lovitură de campanie care să strice ordinea de acum. „Nu cred, dacă e ceva împotriva mea, lucruri pe care eu le-aș fi făcut sunt publice. Dacă e despre alți candidați, nu pot să știu”.

Lupta între două mari bazine electorale

Întrebat dacă e surprins că Gabriela Firea e pe primele locuri în sondaje, Nicușor Dan a spus: „Nu, pentru că noi avem un PSD care a avut mereu 30% în București. Dânsa e populară cu anumite categorii sociale, doar că acum își împarte bazinul electoral cu Piedone, care a țintit niște categorii sociale, a avut o campanie pe rețele sociale”.

„Tot timpul în București am avut o luptă PSD - antiPSD. În 2020 am avut cele două mari partide de dreapta care au ale candidat unic și așa am câștigat noi. În 2016 am avut un singur candidat pe partea stângă și a câștigat Firea. Depinde care dintre bazinele astea se motivează mai bine și vine la alegeri”, a mai spus Nicușor Dan.