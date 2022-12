Nikola Karabatic a declarat că dorește 'să-și prelungească până în iunie 2024' contractul cu PSG

Handbalistul internaţional francez Nikola Karabatic a declarat că doreşte "să-şi prelungească până în iunie 2024" contractul cu actuala sa echipă, Paris Saint-Germain, ceea ce i-ar deschide calea spre o eventuală participare la Jocurile Olimpice de la Paris, informează L'Equipe.

"Am spus clubului meu că doresc să prelungesc cu un an, până în iunie 2024", a declarat jucătorul în vârstă de 38 de ani, precizând că se află în continuare "în discuţii" cu Paris SG Handball, conform Agerpres.O prelungire cu un an i-ar permite lui Karabatic să spere în continuare într-o prezenţă la JO 2024 de la Paris, unde Les Bleus îşi vor apăra titlul cucerit anul trecut, la Tokyo.Însă, "chiar dacă îmi voi prelungi cu un an contractul cu clubul, nimic nu garantează că voi juca în continuare în echipa Franţei", a recunoscut el."Încerc să evit să visez prea mult, mă concentrez asupra a ceea ce urmează. Totul poate decurge foarte repede, am avut experienţa accidentării şi a Jocurilor Olimpice câştigate", a mai spus Karabatic.Selecţionat în lotul Franţei pentru pregătirea Campionatului Mondial de handbal masculin din 2023, programat între 11 şi 29 ianuarie, Nikola Karabatic are în palmares trei titluri olimpice, patru titluri de campion mondial şi trei titluri de campion european.