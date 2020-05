Noi declarații halucinante marca Gigi Becali: Ce teamă să-mi fie? De un virus? Nici măcar nu se vede deloc

Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit o nouă serie de declarații controversate cu privire sa epidemie de SARS-COV-2. El a ceruta ca jucătorii să nu intra în carantină iar în ceea ce îl privește a declarat că nu se teme de virus și nu a purtat mască.

„Ce carantină? Cine e bolnav să stea acasă, iar cine e sănătos să joace fotbal! Stăm acum? La revedere, coronavirus, «monavirus»! Gata, am terminat cu el. Ai corona? Ești pozitiv? Stai acasă! Dacă sunt 9 cazuri la o echipă? La revedere! Ai pierdut campionatul. Nu joci. Bagi copiii de 17 ani, 15 ani. Ce ne interesează pe noi? Cine e bolnav trebuie să stea acasă! E părerea mea”, a explicat Becali la Pro X.

„Vom trăi cu virusul! Gata. Cine-l are stă acasă, cine nu are să se ducă la muncă, să joace fotbal. Ce teamă să-mi fie? De un virus? De un corona? Nici măcar nu se vede deloc. Cum să-mi fie frică? Nu e chiar așa cum zice lume. Eu am părerea mea. Ce să facem acum? Ne închidem în casă? Nu mai muncim? Nu mai mâncăm? Trăim cu virusul. Cine moare, moare! Cine trăiește, la muncă și la fotbal.

Am făcut teste destule. Dacă mă obligă legea, fac. Dar fotbaliștii sunt puternici.

Ce să facem? Facem noi acum corona.... Pe mine nu m-a interesat corona. Nu am purtat mască, nu am ținut cont de distanțarea socială. Am făcut testul de două ori pentru familia mea. Gata, nu mai contează. Ce să mai facem acum? Asta e părerea mea. Statul să dea drumul la treabă”, a declarat Gigi Becali.