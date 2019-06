Noi informații din partea ministrului Comunicațiilor în privința rețelelor 5G din România

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu, a căzut la un acord cu principalii operatori de telefonie din România în privința unui pachet legislativ dedicat special domeniului comunicațiilor, care să permită simplicarea procesului de avizare și autorizare a construcțiilor infrastructurii în domeniu.

Citește și: Eugen Teodorovici, prima reacție după numirea noii șefe ANAF: 'Trebuie eliminată politizarea și corupția din ANAF'

„Am continuat astazi discutiile cu principalii operatori de telefonie din Romania in vederea elaborarii celei mai bune arhitecturi legislative care sa permita dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice intr-un ritm alert, cu accent pe investitiile care sa sustina adoptarea noilor tehnologii 5G.

Am agreat elaborarea unui pachet legislativ dedicat special domeniului comunicatiilor care sa permita simplicarea procesului de avizare si autorizare a constructiilor infrastructurii in domeniu, dar si masuri care sa calibreze actualele prevederi ale ordonantei OUG 114/2018 cu impact in sectorul digital, cu oportunitatile generate de lansarea lictiatiei tehnologiei 5G, luand tototdata in calcul necesarul investititional pentru implementarea noii generatii de comunicatii.

In acest sens, am incurajat totodata dialogul operatorilor cu reglementatorul in vederea stabilirii parametrilor tehnici de lansare a licitatiei 5G cat si a măsurilor de echilibru fiscal în beneficiul comun al industriei și al statului”, a precizat Alexnadru Petrescu pe Facebook.