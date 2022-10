Nouriel Roubini revine cu noi predicții spectaculoase. Ce s-ar întâmpla dacă Rusia va folosi bomba nucleară

Economismul Nouriel Roubini face noi predicții despre catastrofele globale viitoare într-o nouă carte “MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them”: de la confruntări între marile puteri, la dezastre cauzate de schimbările climatice și o nouă criză economică marcată de combinația între inflație și stagnare economică, relatează New York Post.

Economistul care a anticipat criza economică din 2008 crede că este plauzibil un „scenariu în care, în următoarele 12 luni, Rusia folosește arme nucleare tactice împotriva Ucrainei și apoi atacă NATO, după care pornim un război convențional cu Rusia. Prima armă nucleară va cădea peste New York”.

Catastrofele pot veni de oriunde, având în vedere contextul de risc geopolitic și de modificări climatice ce anunță și mai mari dezastre după ce lumea a trecut deja printr-o pandemie. Astfel, dacă, de pildă, Manhattan scapă de anihilarea nucleară, probabil că nu va putea evita efectele schimbărilor climatice. „În următorii 20 de ani, marea parte a centrului New York va ajunge sub ape” și „o treime din SUA va deveni nelocuibilă”, este verdictul expertului în economie supranumit „Doctorul Apocalipsă”.

„Florida va fi inundată – toată, nu doar Miami. Majoritatea Sudului va fi mult prea canicular pentru a putea trăi acolo. Va fi secetă din Colorado până în California și incendiile de vegetație vor face ravagii în tot Vestul. Va fi o mare migrație spre Midwest și Canada. Vom fi nevoiți să luăm în stăpânire Canada. La propriu”, a declarat Roubini pentru New York Post.

În acest context, expertul prezice o posibilă invazie a Canadei motivată de o luptă pentru supraviețuire: „Dacă nu se unesc cu noi, toți vor încerca să preia Canada. Ei au nevoie de o armată bine înarmată precum SUA pentru a o apăra, așadar am deveni Statele Unite ale Americii de Nord din necesitate”.

Marile amenințări planând asupra viitorului umanității la care face referire economistul sunt interconectate și se potențează reciproc – catastrofal nu ar fi doar un război nuclear ce ar face să dispară orașe întregi, ci și ascensiunea inteligenței artificiale și a roboților, care ar lăsa o parte însemnată a omenirii fără locuri de muncă.

În interviul acordat pentru summitul All Markets, organizat de Yahoo Finance, Roubini face o predicție, a 11-a, care nu se regăsește în cartea sa, și anume că războiul declanșat de Rusia în Ucraina, prin prisma implicațiilor geopolitice mai largi, depășește Ucraina și că, de fapt, „Al Treilea Război Mondial deja a început”.

Totodată, au crescut tensiunile între SUA și China, în timp ce dictatorii găsesc teren să îndrăznească mai mult pentru a atrage atenția întregii lumi asupra lor: „Și eu, și eu. Și noi avem bomba”.

Cel mai optimist și cel mai „realist” scenariu

Cel mai optimist scenariu ar fi repetarea crizelor din anii `70, incluzând neliniștile legate de Războiul Rece.

Acei ani au fost de „coșmar”, spune el, dar sunt preferabili perioadei spre care, în mod realist, se îndreaptă omenirea, și anume celei cuprinse între anii 1918 și 1945, „când am trecut prin două războaie mondiale, regimuri militare naționaliste, gripa spaniolă, colaps financiar și Holocaust”.

Născut la Istanbul dintr-un părinte iranian și unul evreu, a crescut în mai multe țări: primul an de viață l-a petrecut la Teheran, la doi ani familia s-a mutat în Israel, ca atunci când avea șase ani să se stabilească la Milano. În prezent, Roubini se descrie drept un „nomad global”.

Refuzând să ia parte la afacerea cu țesături a familiei, a studiat economie la Milano și la Harvard. Nu a fost niciodată atras spre religia iudaică, deși a învățat ebraică pentru a putea comunica cu rudele din Israel.

„În copilăria mea, schimbările climatice nu reprezentau încă o preocupare. Nimeni nu vorbea despre resursele naturale sau despre superfurtuni, iar ultima pandemie globală majoră fusese în 1918, așa că nimeni nu se neliniștea în privința asta. Știam că, dacă munceam și învățam din greu, puteam să fiu orice: avocat, inginer, bancher, muncitor într-o fabrică. Și nu trebuia să-mi fac griji că voi fi înlocuit de inteligența artificială. Trăiam într-o democrație stabilă, fără partide politice extremiste. Exista o oarecare dezbinare între dreapta și stânga, dar nimic de genul politizării pe care o avem astăzi. Nimeni nu vorbea despre un potențial război civil în SUA sau despre o secesiune violentă”, rezumă economistul amenințările cu care se confruntă omenirea în următoarele decenii.

Are omenirea vreo speranță să se salveze de aceste pericole potențial catastrofale?

„Nu sunt sigur că oamenii vor face ceva. Nu suntem dispuși să ne sacrificăm astăzi de dragul copiilor noștri și al generațiilor viitoare. Așa că facem abstracție de viitor în speranța că tehnologia va rezolva această problemă printr-un soi de miracol.

Cred că tinerii aud mesajul. Eu voi fi mort peste 30 de ani, dar ei sunt cei care au cel mai mult de pierdut. Să sperăm că va exista o mișcare, o revoltă față de ceea ce urmează. Nu contează dacă este vorba de republicani sau democrați - aceste amenințări sunt mult mai grave decât dezbaterile noastre partizane meschine. Problema este dacă specia umană va supraviețui și va prospera sau ne vom scufunda”, este concluzia pe care Roubini încearcă să o formuleze în termenii unui optimism moderat.