Nu vrea să se îmbrace singur. Regele Charles i-a lăsat fără cuvinte pe cei aproapiați cu cererile sale ciudate

După decesul reginei Elisabeta, odată ce regele Charles a urcat pe tron, comportamentul său a devenit imprevizibil, lăsându-i pe cei apropiați fără cuvinte din cauza cererilor sale ciudate și neașteptate.

Regele Charles a cerut ca prosoapele sale personale să-l însoțească în angajamentele oficiale. De asemenea, Suveranul detestă uscătoarele de mâini din cauza bacteriilor care se pot împrăștia.

Steagurile de pe orice clădire să fluture pentru soția sa, regina Camilla

De asemenea, Charles cere ca steagurile de pe orice clădire să fluture pentru soția sa, regina Camilla, ori de câte ori e aniversarea acesteia. Și asta pentru că o adoră, deși povestea lor de dragoste e detestată de mulți britanici, motiv pentru care acesta nu e privit așa cum trebuie.

Ce s-a întâmpla cu lista de invitați de la nunta prințului William cu Kate

S-a aflat și faptul că în timpul logodnei prințului William cu Kate regina Elisabeta a făcut o listă cu 777 de persoane care urmau a fi invitate la marele eveniment. Ciudat este, spune Daily Mail că nici William, nici Kate, nu cunoșteau o persoană din cele 777. Ulterior, se crede că tot regina a umblat la listă și a mai tăiat din invitați, dar tot au mai rămas câteva sute… necunoscute.

Charles își pune personalul să-l îmbrace

O altă cerere ciudată a regelui Charles este că își pune personalul să-l îmbrace. Servitorul său personal, a dezvăluit acest lucru în cartea sa „Not in front of the Gorgis”, mărturisind că niciodată Charles nu s-ar fi îmbrăcat singur. Să profite oare Suveranul de statutul său? Sau e doar extrem de pretențios, ținând cont de faptul că a cerut chiar și șireturile să îi fie călcate?

Regina Elisabeta ar fi grăbit divorțul dintre prințesa Diana și Charles

Unele surse spun că nu Charles ar fi cerut divorțul de prințesa Diana, ci însăși regina Elisabeta. Sunt puțini cei care știu și faptul că cei doi au fost despărțiți timp de trei ani înainte de a spune stop mariajului. Mai mult, regina le-ar fi trimis amândurora scrisori separate. Regina a preferat divorțul ca să liniștească spiritele, după ce fiul ei recunoscuse relația cu Camilla.

Regele Charles pleacă în vizite întotdeauna cu propriul scaun de toaletă

Charles este pretențios și în ceea ce privește mâncare, așa că alături de soția sa trimite personalului lista cu alimentele care nu sunt pe gustul său și al Camillei. Nu vrea să ca le petreceri să se găsească decât lucruri pe care le adoră. Dar Tom Bower, în cartea sa, „Rebel Prince”, a dezvăluit și faptul că regele Charles călătorește întotdeauna cu propriul scaun de toaletă, scrie retetesivedete.ro.