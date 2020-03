Nuclearelectrica se pregătește pentru impactul noului coronavirus

Societatea Naţională Nuclearelectrică anunţă elaborarea şi implementarea unui plan de protecţie în contextul riscului asociat cu infectarea cu coronavirus şi infirmă instituirea carantinei la CNE Cernavodă.

"Având în vedere importanţa strategică a SNN, aceea de asigurare constantă a producţiei de energie electrică la nivel naţional, în condiţii de siguranţă, coroborat cu protecţia personalului şi a comunităţii locale, compania a elaborat un Plan de Continuitate a activităţilor în cazul unei epidemii şi a format un Grup de Lucru intern care elaborează, coordonează şi implementează măsurile de prevenire şi planifică măsuri de protecţie în funcţie de posibila evoluţie a situaţiei", se menţionează într-un comunicat al companiei remis, miercuri, AGERPRES Conform sursei citate, planul de asigurare a continuităţii este elaborat în concordanţă cu legislaţia naţională şi măsurile stabilite la nivel guvernamental şi este actualizat în mod continuu ţinând cont şi de standardele şi experienţa internaţională în domeniul nuclear.Planul se aplică gradual, de la măsuri preventive de igienă până la măsuri de asigurare a personalului esenţial, a cărui implementare depinde de nivelul de risc asociat, însă este unul prin excelenţă proactiv în aşa fel încât să se reducă la minim riscul de contaminare cu coronavirus pentru personal."Pentru asigurarea personalului esenţial în vederea operării în siguranţă a instalaţiei, SNN/CNE are în plan inclusiv măsura organizării unui spaţiu special amenajat, cu respectarea tuturor condiţiilor necesare, inclusiv hrana şi transport, măsura urmând a fi implementată conform legislaţiei în vigoare. Această măsură se va aplica în strânsă corelaţie cu evoluţia răspândirii coronavirusului şi are drept scop protejarea personalului esenţial şi asigurarea continuităţii operaţionale şi de producţie. De asemenea, SNN are stabilit un plan de măsuri pentru toate categoriile de personal care este aplicat gradual în funcţie de evoluţie", se mai precizează în comunicat.