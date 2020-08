O ediţie restrânsă a festivalului Jazz in the Park va avea loc, în septembrie, la Cluj-Napoca

O ediţie restrânsă a festivalului Jazz in the Park va avea loc între 18 şi 20 septembrie la Cluj-Napoca, iar între artiştii care vor concerta se numără Teodora Enache şi Damian Drăghici.

Sub numele Jazz in the Park – Tiny Version, în parcul Etnografic din Cluj-Napoca vor cânta Teodora Brody Enache, Damian Drăghici Etnic Jazz Band, JazzyBIT, Julian M, Muntet, Diana Săveanu, Rubie Trio, As we exhale, Edina & Friends şi VRTW Artists – Karak, Iorga, Moss Farai & Alin Bittel, potrivit news.ro.

Pe lângă concerte, vor avea loc târguri de viniluri şi obiecte vintage, vor fi organizate zone de Drum Camp şi de expoziţii.

Prin această ediţie organizatorii îşi propun să sărbătorească alături de public câştigarea titlului „Europe’s Best Small Festival 2019” la Europe Festival Awards.

„Această versiune mică a Jazz in the Park este un proiect la care ne gândim de mult, dar nu am avut niciodată cadrul propice să-l împlementăm. Ei bine, în acest context negativ creat de pandemie, am găsit şi această perspectivă pozitivă de a încerca un proiect mic, cu acces pe bază de bilete, într-un spaţiu care are un potenţial fantastic şi care se potriveşte bine cu muzica jazz şi cu publicul nostru. Vrem să vedem dinamica acestui eveniment, cât de complicat e să-l facem şi, abia după ce încercăm o dată, vom avea suficiente informaţii pentru a-l scala şi a-l planifica la un nivel optim”, a transmis într-un comunicat Alin Vaida, directorul festivalului.

El a precizat că speră ca acest eveniment să aibă loc, pe viitor, în paralel cu festivalul Jazz in the Park.

Biletele şi abonamentele pentru Jazz in the Park - Tiny Version pot fi cumpărate exclusiv online, de pe entertix.ro.

Tiny Version se va desfăşura în conformitate cu reglementările în vigoare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Cea de-a opta ediţie a Jazz in the Park a fost amânată pentru 2021.