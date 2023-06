O explozie misterioasă a fost auzită în capitala SUA - Panică printre locuitorii din zona Washington DC

UPDATE: Biroul de gestionare a situațiilor de urgență al orașului Annapolis a raportat că bubuitura a fost, de fapt, cauzată de un zbor autorizat al Departamentului Apărării. "Boom-ul puternic care s-a auzit în zona DMV a fost cauzat de un zbor autorizat al DOD", a declarat biroul. "Acest zbor a provocat un boom sonic. Acestea sunt toate informațiile disponibile în acest moment".

Articolul inițial:

Bubuitura puternică ar fi zguduit casele din capitala SUA și a fost auzită până în nordul Virginiei și Annapolis, Maryland, în jurul orei locale 15.15 (22.15 ora României), au relatat utilizatorii Twitter.

"Oamenii din toată zona DC raportează că au auzit o explozie puternică care a zguduit unele case", a postat jurnalista Oliya Scootercaster.

Autoritățile nu au făcut încă o declarație cu privire la cauzele exploziei, care a sunat ca un bum sonic sau ca un cutremur, au spus comentatorii online.

În timp ce cauza exploziei era neclară, United States Geological Survey nu a raportat un cutremur pe Coasta de Est în acel moment.

"Vorbeam pe FaceTime cu familia din MD. Au întrerupt apelul din cauza unei explozii care se pare că a fost auzită în Virginia de Nord, DC și Annapolis. Ciudat că nimeni nu pare să știe ce a provocat-o", a scris Thomas O'Brien.

O persoană a susținut că explozia a avut legătură cu un exercițiu de apărare aeriană desfășurat de Garda Națională Aeriană din DC.

"Garda Națională Aeriană din DC a efectuat exerciții de apărare aeriană deasupra Golfului Chesapeake și a fost autorizată să treacă la supersonic în timpul unui exercițiu de alertă", a scris comentatorul.

Contul de Twitter al DC Fire and EMS a declarat că oficialii de intervenție de urgență au fost conștienți de rapoartele privind un bum puternic în zonă.

Poliția din Washington DC Metro a trimis The Independent către Departamentul american al Apărării pentru informații suplimentare.

Departamentul Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

O cameră de filmat a soneriei Ring pare să fi surprins sunetul la ora 15.07, potrivit imaginilor postate pe Twitter.

Serviciul geologic al Statelor Unite nu a raportat un cutremur pe Coasta de Est la acea oră.

Utilizatorii Twitter au raportat că au auzit explozia până în Alexandria, Virginia.

"Nu există nicio amenințare în acest moment", a transmis pe Twitter Serviciul de securitate internă şi urgenţe din Washington D.C..

Hearing Of An #Explosion In #Washington DC....Anyone Else Hear About It? pic.twitter.com/K6qVcGt0Rd