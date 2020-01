O femeie care vindea autoturisme închiriate a fost trimisă în judecată. Prejudiciul depăşeşte 1,3 milioane de lei

O femeie care vindea autoturisme închiriate de la diferite societăţi comerciale şi care a fost arestată preventiv anul trecut a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, pentru înşelăciune şi alte infracţiuni, prejudiciul depăşind 1,3 milioane de lei.

"Procurorii au dispus trimiterea în judecată a unei inculpate cercetate în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de: înşelăciune (în dauna unei persoane vătămate), înşelăciune în formă continuată (13 acte materiale - în dauna a 13 persoane vătămate), o infracţiune de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, o infracţiune de şantaj (o persoană vătămată) şi o infracţiune de inducerea în eroare a organelor judiciare (plângerea penală formulată împotriva unei persoane)", arată un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş transmis, joi seara, AGERPRES Prin actul de inculpare s-a reţinut, între altele, că în perioada iunie 2018 - septembrie 2019, femeia a indus în eroare 14 persoane vătămate, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase şi prin prezentarea de calităţi mincinoase, susţinând că este proprietara mai multor autoturisme sau că le va achiziţiona în vederea vânzării, deşi în realitate acestea fuseseră închiriate de către aceasta de la patru societăţi. Ea li se prezenta părţilor vătămate ca fiind o femeie prosperă de afaceri, care achiziţionează flote de autoturisme rulate de la reprezentanţe sau din Dubai, prezentare urmată de promisiuni succesive privind vânzarea autoturismelor în cauză către persoanele vătămate, cu scopul de a obţine pentru sine sume de bani în mod injust şi cauzându-le astfel acestora un prejudiciu total în cuantum de 1.361.036 lei.În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, s-a reţinut că la data de 7 mai 2019, inculpata a falsificat un contract prin contrafacerea subscrierii, constând în aceea că, fără a avea o autorizare prealabilă sau un mandat din partea unui martor, a semnat contractul de închiriere autovehicule, faptă de natură să producă consecinţe juridice în mediul privat. Ea a închiriat un autoturism, cu scopul de inducere în eroare a uneia dintre persoanele vătămate, prin intermediul martorului, cu privire la legalitatea deţinerii autoturismului în cauză, care ar fi trebuit să facă obiectul contractului de vânzare - cumpărare încheiat cu persoana vătămată."În ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de şantaj, s-a reţinut că inculpata a ameninţat cu săvârşirea de acte care sunt de natură a inspira victimei temerea unui pericol pentru demnitatea sa şi avutul său. În urma ameninţării declanşate şi a temerii serioase produse victimei, aceasta a fost pusă în situaţia de a nu mai avea resursele morale necesare pentru a se opune pretenţiilor inculpatei. În cazul de faţă, ameninţarea victimei a constat în faptul că inculpata i-a comunicat că o va distruge şi va interveni pe lângă superiorii victimei în sensul că 'va rezolva' ca aceasta să îşi piardă locul de muncă, solicitându-i să-i remită suma de 24.000 euro, în scopul de a dobândi respectiva sumă în mod injust, sub pretextul că aceasta ar fi rezolvat punctual o programare la I.M.L. pentru atestarea discernământului unei rude", menţionează comunicatul.