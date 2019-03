O femeie este cercetată penal, după ce, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi acroşat cu maşina un bărbat

O femeie de 42 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, este cercetată penal de poliţişti după ce, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, ar fi acroşat cu maşina un bărbat în zona parcului Lido, a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Corina Scurtu, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu-Jiu au fost sesizaţi, luni seara, cu privire la faptul că în zona parcului Lido ar fi o persoană căzută. Până la sosirea poliţiştilor la faţa locului, unul dintre cetăţenii care aşteptau sosirea ambulanţei în acea zonă ar fi fost acroşat uşor de un autovehicul condus de o femeie de 42 de ani, din Târgu-Jiu, fără a-i fi provocată vreo leziune.

Citește și: Noul sezon de pe Hipodromul Ploiești: pariuri prin Loteria Română la cursele de trap și galop



"Femeia a coborât din autovehicul, lăsându-l în staţia de autobuz din zona respectivă, continuându-şi deplasarea pe jos, către un bar din apropiere, unde a fost depistată ulterior de către poliţişti. Cetăţenii au sesizat poliţiştii cu privire la faptul că femeia părea a fi sub influenţa alcoolului în momentul când a coborât din autovehicul. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat", a spus Corina Scurtu.



În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului.