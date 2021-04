O hartă a evenimentelor şi spaţiilor ce promovează designul, dezvoltată de Romanian Design Week şi IQOS

Romanian Design Week şi IQOS dezvoltă pentru programul festivalului de anul acesta (4-13 iunie) o serie de iniţiative, expoziţii, instalaţii şi evenimente care aduc în prim plan importanţa colaborării şi a unei viziuni orientate spre viitor, bazată pe optimism şi creativitate, conform news.ro

Tema ediţiei din acest an a Romanian Design Week este #together. În perioada 4-13 iunie, în cadrul festivalului va fi conturată o hartă a evenimentelor şi spaţiilor ce promovează designul, precum şi a organizaţiilor, studiourilor şi profesioniştilor ce caută noi moduri artistice de a redefini viaţa de zi cu zi, cu preocupare pentru impactul asupra mediului, pentru viitorul pe care îl creăm împreună, pentru colaborare şi incluziune.

IQOS este un susţinător al artei şi al designerilor români prin asocierea cu activităţi în cadrul festivalului, precum un mural realizat în centrul Bucureştiului şi o instalaţie la Combinatul Fondului Plastic. Muralul va oferi Bucureştiului o nouă perspectivă asupra spaţiului public şi va reprezenta o celebrare a pasiunii şi culorii, precum şi un exemplu de îmbunătăţire a mediului înconjurător şi a calităţii aerului din oraş prin

folosirea unor vopseluri speciale, care absorb poluarea.

La Combinatul Fondului Plastic, în strada Băiculeşti nr. 29, IQOS prezintă vizitatorilor Romanian Design Week o instalaţie care reprezintă o experienţă imersivă, cu scopul de a inspira, de a genera schimbări pozitive şi ajuta la descoperirea a unor noi perspective conturate cu instrumentele şi talentele specifice disciplinelor creative.

Qreator by IQOS din Bulevardul Aviatorilor nr. 8A va fi un punct de întâlnire important pentru comunitatea creativă din Bucureşti. Aici va fi prezentată, în cadrul unui pop-up concept store, o selecţie de produse reprezentative pentru designul românesc, atent curatoriate, de la obiecte de ceramică, piese vestimentare, cărţi, până la papetărie, accesorii sau bijuterii.

În plus, patru expoziţii de design contemporan internaţional, care vor conecta publicul local la cele mai vibrante manifestări ale designului de pe scena internaţională, vor fi găzduite de Qreator by IQOS în cadrul Design Flags. Cele patru expoziţii sunt: „Sustain Able Voices - Young Swedish Design”, „Graphic Days - Singular Plural”, „Madrid Design Portrait” şi „Carteles de Barcelona”.

Expoziţia „Sustain Able Voices - Young Swedish Design” va prezenta proiecte inovatoare, trans-disciplinare ale unor designeri suedezi din perioada 2004-2020, posibile răspunsuri la problemele climatice şi la impactul negativ al activităţii umane asupra mediului înconjurător. Selecţia variată include atât soluţii la probleme practice ale vieţii de zi cu zi, precum şi proiecte conceptuale, care pot da speranţă

în viitor, prin natura lor experimentală, prin curaj şi deschidere.

„Graphic Days - Singular Plural” este un proiect al Graphic Days, curatoriat de Fabio Guida şi Ilaria Reposo. Expoziţia propune un traseu expoziţional unic, care parcurge perioade şi zone geografice diferite, cu scopul de a prezenta rădăcinile tradiţiilor şi istoriei italiene. Expoziţia colectivă stă sub semnul conceptului teoretic de „Regionalism cristic”, inspirat de mişcarea arhitecturală omonimă a lui Frampton.

Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în timpul Festivalului Graphic Days, organizat în Torino (Italia) în octombrie 2020.

„Madrid Design Portrait” prezintă lucrările unor designeri care au fost parte din proiectul audiovizual Madrid Design Portrait. Lucrările lor prezintă o imagine panoramică asupra exuberanţei şi diversităţii unei industrii care joacă un rol din ce în ce mai important pe scena culturală a Madridului. Printre numeroasele discipline reprezentate în acest portret de grup, un loc de cinste îl au designerii cu o conexiune puternică cu arhitectura, designul de produs şi cel de textile, oferind o imagine despre ceea ce înseamnă designul madrilen în prezent.

Expoziţia „Carteles de Barcelona” spune poveştile oraşului spaniol printr-o colecţie de postere semnate de 25 de designeri.

Expoziţiile de design internaţional vor fi deschise publicului larg în perioada 5-13 iunie, între orele 10.00 şi 20.00, accesul fiind gratuit.

Qreator by IQOS este un spaţiu care se adresează exclusiv fumătorilor adulţi. Accesul minorilor nu este permis. Evenimentul va fi organizat ţinând cont de distanţarea socială şi de toate regulile şi recomandările valabile la momentul respectiv.