O nouă modă stârnește revoltă - Porumbeii vopsiți pentru a dezvălui sexul copilului. Unde se ascunde pericolul / FOTO-VIDEO

O nouă modă ia amploare în Marea Britanie. Viitorii părinți cer organizatorilor de petreceri să folosească porumbei vopsiți în roz sau albastru pentru a dezvălui sexul copilului lor nenăscut.

Imaginile au atras atenţia şi organizaţiilor pentru protectia animalelor care spun că acesta este de fapt un act de cruzime.

Potrivit specialiştilor, toxinele din vopsea, care sunt inhalate sau înghiţite de păsări, le şi omoară la scurt timp.

RSPCA a emis un avertisment cu privire la o nouă modă de dezvăluire a sexului care dăunează păsărilor.

Spitalul pentru animale sălbatice Leicestershire a distribuit o postare pe Facebook despre un porumbel rănit pe care l-a primit și care fusese vopsit în roz. Un purtător de cuvânt a îndemnat oamenii să "se gândească înainte de a urma aceste tendințe din social media".

"Porumbelul a fost folosit cel mai probabil pentru o petrecere de dezvăluire a sexului și este absolut șocant", au adăugat ei. "A devenit o tendință îngrozitoare și vă îndemnăm să răspândiți mesajul despre efectele pe care le poate avea acest lucru. Pur și simplu, este un act de cruzime și nu este un mod de a sărbători sexul copilului tău."

Purtătorul de cuvânt a declarat că vopseaua a făcut din păsări o țintă mai ușoară pentru prădători, în timp ce toxinele le-ar putea provoca o stare de rău dacă sunt înghițite sau inhalate. Aceștia au adăugat că, din cauza faptului că păsările au fost crescute în captivitate, este probabil ca acestea să nu aibă nici un fel de cunoștințe despre cum să supraviețuiască în sălbăticie.

Porumbelul nu a supraviețuit

"Acest porumbel, din păcate, nu a supraviețuit, era incredibil de subnutrit, deshidratat și avea răni semnificative cauzate de pisică", au adăugat ei.

Fermierii din Exmouth, Andrew și Kate Lamont, au observat un porumbel roz pe proprietatea lor și au împărtășit fotografia în grupul lor local de pe Facebook.

Doamna Lamont a declarat pentru The Independent: "Gândul meu inițial a fost ce s-a întâmplat cu pasărea de a devenit roz.

"Am împărtășit poza și am făcut o mică căutare și am aflat despre aceste petreceri. Nu este ceva ce am încuraja oamenii să facă, evident. Am fost surprinsă și nu am mai văzut pasărea de atunci."

În SUA, un alt porumbel vopsit în roz, pe nume Flamingo, a murit

În SUA, anul trecut, un porumbel vopsit în roz, pe nume Flamingo, a murit după ce a fost găsit rătăcind prin Madison Square Park din Manhattan.

Un purtător de cuvânt al RSPCA a adăugat: "Majoritatea dintre noi dorim ce este mai bun pentru animale și să le tratăm cu respect - așa că vopsirea intenționată a penelor unui porumbel este inacceptabilă, deoarece ar putea cauza probleme de sănătate, le-ar putea afecta capacitatea de a zbura și i-ar putea face mai vulnerabili în fața prădătorilor.

"În plus, coloranții și vopselele pot fi toxice pentru păsări și alte animale, iar acestea ar încerca probabil să curețe orice astfel de substanță de pe blana sau penele lor, ceea ce ar putea duce la înghițirea acesteia.

"Din când în când, auzim anecdotic despre incidente în care animalele sunt afectate în acest fel - și, din păcate, ne temem că tendințele din social media ar putea alimenta acest lucru."