O nouă propunere de boicot: Ministerul Finanțelor să se împrumute de la populație și să nu mai ia bani de la austrieci

Statul român, prin Ministerul de Finanţe, a împrumutat de la începutul anului peste 27 miliarde de Euro, care au generat dobânzi de peste 4 miliarde de Euro. În urma votului negativ al Austriei din dosarul aderării României la Schengen şi în condiţiile în care majoritatea banilor au fost împrumutaţi de la cele două bănci care au capital austriac, PMP solicită statului să împrumute sumele necesare de la populaţie şi să întrerupă colaborarea cu instituţiile financiare bancare în cauză.

„Statul are obligaţia de a-şi folosi instrumentele pe care le are la dispoziţie pentru a lua atitudine împotriva deciziei care ne-a afectat în mod direct ca ţară, şi să uziteze de toate instrumentele legislative şi executive pentru a reechilibra situaţia. Una din aceste măsuri trebuie să fie luată de Ministerul de Finanţe care are la dispoziţie pârghiile necesare pentru a nu se mai împrumuta de la cele două bănci, şi implicit să nu le mai plătească dobânzile aferente: să lanseze titluri de stat către populaţie. În acest mod, românii vor beneficia de pe urma dobânzilor, şi nu băncile cu capital austriac, mai ales în condiţiile în care acestea şi-au triplat veniturile datorită împrumuturilor acordate bugetului de stat”, a explicat Petru Movilă, preşedintele executiv al PMP.

Acesta solicită decidenţilor actuali să înţeleagă contextul politic în care ne aflăm şi să ia măsurile necesare şi potrivite ca Austria să reflecteze asupra deciziei de a vota împotriva aderării României în spaţiul Schengen. “Considerăm că nu este vorba despre a pedepsi companiile austriece, ci despre necesitatea de a le atrage atenţia acestora în ce conjunctură se află: au făcut profituri uriaşe în România şi ar trebui să meargă să le vorbească politicienilor din ţara lor despre necesitatea susţinerii demersului de aderare a ţării noastre la Schengen”, a completat Movilă.