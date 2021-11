Oana Ozmen, deputat USR: Registrul clădirilor, consolidarea rolului auditorului energetic, predictibilitatea legislației – pilonii eficienței energetice

Renovarea aprofundată a clădirilor din România reprezintă o temă fundamentală care ar trebuie să se înscrie în rândul subiectelor prioritare pe agenda guvernamentală. Legislația predictibilă, crearea registrului național al clădirilor și consolidarea rolului auditorului energetic sunt elemente esențiale în vedere atingerii obiectivelor de eficiență energetică a clădirilor, afirmă deputata YSR Oana Ozmen.

„Pentru a ne atinge obiectivele privind obținerea neutralității climatice și, totodată, pentru un trai în condiții sănătoase, eficiența energetică joacă un rol cheie. Sunt necesare, deopotrivă, redefinirea modului în care construim și renovăm, și, în același timp, actualizarea dublată de armonizarea legislației din domeniul eficienței energetice și cea a construcțiilor”, susține deputata Oana Ozmen, secretar al Comisiei pentru industrii și servicii.

Potrivit deputatei, în egală măsură merită a fi supuse analizei particularitățile țării, inclusiv ale celor 8 regiuni de dezvoltare la nivel național, în vederea definirii standardelor pentru clădiri cu consum de energie aproape zero (nZEB). Criteriile nZEB, așa cum au fost definite în directivă, sunt în mare parte de natură calitativă, lăsând mult loc de interpretare şi aplicare, rațiunea Comisiei Europene fiind întocmai aceea de a fi luate în calcul specificitățile statelor membre.

Renovarea clădirilor de patrimoniu și cea a monumentelor istorice nu trebuie omisă, însă gradul de complexitate al procesului intervenție asupra acestei categorii de clădiri este cu mult mai ridicat. Continuarea proiectelor pilot aflate în etapa de implementare, precum cele derulate prin programul România Eficientă și dezvoltarea unor noi proiecte ne-ar aduce cu un pas mai aproape de reușită. Prin sprijinirea unităților administrativ-teritoritale în scopul accesării fondurilor (naționale, europene), precum și facilitarea accesării expertizei specialiștilor din domeniu, renovarea aprofundată va fi cu adevărat realizabilă, subliniază Oana Ozmen. În incheirea intervenției, deputata și-a exprimat deschiderea la dialog prin invitarea experților de a-și aduce contribuția la o inițiativă legislativă, actualmente în lucru, privind eficiența energetică.

***

Declarațiile au fost susținute în cadrul celei de a treia ediții a Forumului România Eficientă organizat în data de 22 noiembrie a.c. Potrivit organizatorilor, forumul este parte din Programul România Eficientă, cel mai mare proiect multianual de promovare a eficienței energetice în clădiri cu finanțare privată. Dezvoltat de EPG și finanțat de OMV Petrom, proiectul are componente de informare și educare, de conștientizare a beneficiilor aduse prin creșterea performanței energetice a clădirilor, precum și lucrări de renovare aprofundată, la standarde nZEB, a mai multor școli publice din diferite regiuni geografice ale țării.

Forumul a fost compus din trei sesiuni de dezbateri punctând: drumul către clădirile corespunzătoare prevederilor Pachetului Fit for 55 (The Way to Buildings Fit for 55), parcursul proiectului România - Eficientă până în prezent (The Latest on the Romania Eficiency Program) și progresul înregistrat în materie de legislație primară și reglementările din domeniu (Progress on Legislative and Regulatory Matters).