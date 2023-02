Obiecte neidentificate doborâte deasupra Americii: Un înalt responsabil militar nu exclude posibilitatea unei origini extraterestre

Şeful Comandamentului de Apărare Aerospaţială al SUA (NORAD), generalul Glen VanHerck, a afirmat duminică, referitor la recenta serie de obiecte neidentificate doborâte de avioane de război americane, că nu poate exclude în acest moment să fi fost vorba de extratereştri sau vreo altă explicaţie, relatează luni agenţia Reuters, conform AGERPRES.

Întrebat dacă exclude posibilitatea unei origini extraterestre a celor trei obiecte zburătoare doborâte în tot atâtea zile de aeronavele de luptă ale SUA, generalul VanHerck a răspuns: "Comunitatea de informaţii şi de contrainformaţii să stabilească asta. Eu nu am exclus nimic"."În acest moment continuăm să analizăm orice ameninţare sau potenţială ameninţare, necunoscută, care se apropie de America de Nord, în încercarea de a o identifica", a precizat el.VanHerck a făcut aceste comentarii într-un briefing la Pentagon, după ce un avion F-16 al forţelor americane a doborât un obiect zburător octogonal deasupra lacului Huron, la graniţa dintre SUA şi Canada.Seria de astfel de incidente a urmat doborârii, pe 4 februarie, a unui balon chinez despre care oficiali americani au spus că era folosit la "supraveghere".Un alt oficial militar american a declarat, sub protecţia anonimatului, că armata nu dispune de dovezi care să sugereze că obiectele în cauză erau de origine extraterestră.Generalul VanHerck a mai menţionat că armata SUA nu a reuşit deocamdată să stabilească în ce mod erau menţinute în aer ultimele trei obiecte şi nici provenienţa lor."Le numim obiecte şi nu baloane dintr-un motiv", a punctat responsabilul militar american.

OZN-uri extraterestre



Reuters mai notează că aceste incidente s-au produs în contextul în care Pentagonul a dat un impuls în ultimii ani demersurilor de investigare a observării, de către armată, de OZN-uri - obiecte zburătoare neidentificate, redenumite în limbajul oficial "fenomene aeriene neidentificate", UAP în engleză.



Efortul guvernului american de a investiga astfel de obiecte neidentificate neobişnuite - fie că au fost observate în spaţiu, pe cer sau chiar sub apă - a dus la acumularea a sute de relatări care sunt încă în curs de analizare, potrivit unor responsabili militari de rang înalt.



Pentagonul susţine totuşi că nu s-au găsit dovezi care să indice că Terra ar fi fost vizitată de forme de viaţă inteligentă extraterestră.



De analizarea cazurilor în care forţele americane observă fenomene neobişnuite se ocupă Biroul Directorului pentru informaţii naţionale, împreună cu un birou nou creat al Pentagonului cunoscut ca AARO (All Domain Anomaly Resolution Office). Primul raport al acestora către Congresul american, datat iunie 2021, a analizat 144 de observaţii făcute de membri ai forţelor aeriene ale SUA, începând din 2004.



Raportul respectiv a stabilit că într-un astfel de incident a fost vorba de un balon dezumflat, de mari dimensiuni, restul incidentelor fiind considerate însă dincolo de capacitatea guvernului de a le explica fără analize mai aprofundate.



Un raport din ianuarie al Biroului Directorului pentru informaţii naţionale a consemnat alte 366 de cazuri de observare a diferite obiecte, în cea mai mare parte fiind vorba de baloane, drone, păsări sau deşeuri, dar 171 dintre cazuri au rămas fără explicaţii oficiale.



"Unele din aceste UAP nespecificate par să fi demonstrat caracteristici de zbor sau comportamente neobişnuite şi necesită analiză suplimentară", a conchis biroul.



În decembrie, Ronald Moultrie, subsecretar al apărării responsabil în probleme de informaţii şi securitate, a declarat presei că nu a văzut nimic consemnat care să indice vreo formă de viaţă extraterestră inteligentă.



"Nu am văzut nimic în rapoartele de până acum care să sugereze că ar fi avut loc o vizită a extratereştrilor, prăbuşirea unei nave extraterestre sau orice altceva de acest gen", a asigurat Moultrie.