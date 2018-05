OFICIAL - PSD poate începe MĂCELUL în teritoriu: partidul lui Băsescu, DEZINTEGRAT

Camera Deputaţilor a decis, miercuri, cu 171 voturi pentru, 96 împotrivă şi 3 abţineri, modificarea Legii statutului aleşilor locali, stabilind ca mandatul consilierilor, primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene să nu înceteze de drept în cazul în care partidul pe listele căruia au candidat fuzionează cu alt partid.

Exact aceasta este situația celor de la PMP și UNPR. PSD intenționează să transfere aleșii locali ai UNPR, pentru a-și asigura majoritățile în teritoriu.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.393/2004, în sensul că pierderea de către alesul local a calităţii de membru al partidului politic pe lista căruia a candidat să nu determine pierderea mandatului de ales local, în situaţia unei fuziuni prin absorbţia partidului politic respectiv.



Conform textelor adoptate, calitatea de consilier local şi judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei mandatului în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic sau a organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă de competitori electorali a fost ales, cu excepţia partidelor politice care au fuzionat, situaţie în care consilierul devine independent.



De asemenea, calitatea de primar şi, respectiv, de preşedinte de consiliu judeţean încetează de drept înaintea expirării duratei normale a mandatului în cazul pierderii prin demisie a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă de competitor electoral a fost ales, cu excepţia partidelor politice care au fuzionat, situaţie în care primarul devine independent, după cum a decis Comisia juridică.



În prezent, în Statutul aleşilor locali nu este prevăzută această excepţie în cazul pierderii mandatelor.



Deputatul USR Cătălin Drulă a spus că aceste prevederi sunt cu dedicaţie pentru UNPR. "Lege cu dedicaţie pentru UNPR. Traseismul politic trebuie oprit. USR spune nu acestei legi", a adăugat Drulă.



Deputatul PMP Petru Movilă a criticat acest proiect: "Această lege nu are nimic cu normalitatea din România: să creezi condiţii anticonstituţionale, antieuropene prin care se permite fuga de la un partid la altul a aleşilor locali...".



Potrivit deputatului PNL Florin Roman, liberalii consideră că nu pot fi schimbate regulile în timpul jocului.



Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, Senatul este for decizional.