OK Medical avertizează că se organizează evenimente care NU respectă protocolul epidemiologic impus de lege

OK MEDICAL atrage public atentia pacientilor sai si autoritatilor in ceea ce priveste urmatoarele aspecte: Pe fondul relaxarii generate de o rata scazuta de infectare, s-au organizat / se organizeaza o serie de evenimente culturale/artistice/sportive care NU respecta protocolul epidemiologic impus de lege: acces in locatia evenimentului fara verificare QR a Certificatelor Verzi, protocoale de testare rapida la locatie fara respectarea unor norme minime (zero distantare intre participanti in zona testarii, neschimbarea manusilor si a altor echipamente de protectie, precum si absenta dezinfectarii dupa recoltarea unui pacient), folosirea unor teste neacreditate cu rata mare de eroare, nepurtarea mastii in interiorul locatiei, etc. Cele enuntate mai sus sunt cauza unui numar semnificativ de imbolnaviri in prezent si reprezinta un potential urias de nastere a unor noi focare in urmatoarea perioada.

Recomandam pacientilor nostri, in special celor care NU au trecut prin boala, sa evite pe cat posibil participarea la astfel de adunari publice in perioada urmatoare, avand in vedere faptul ca ne aflam in pragul unui val cu potential de infectare mult mai mare decat cele anterioare.

Atragem atentia autoritatilor cu privire la urmatoarele aspecte: 1. Monitorizarea DE FACTO si PERMANENTA a tuturor adunarilor publice in vederea respectarii normelor legale 2. Actualizarea formulei de calcul a incidentei, incluzand elementul statistic "trend" in formula de calcul, avand in vedere ca formula actuala mai degraba releva o fotografie din trecut a situatiei pandemice, decat una din prezent. 3. Implementarea unui interval de valabilitate a testelor antigen de maximum 24h, in cazul in care acestea sunt efectuate ocazional, si un interval de valabilitate de 72h, in cazul in care acestea sunt recurente constant conform unei scheme epidemiologice. In cazul testelor RT-PCR intervalele corespondente fiind 3 zile, respectiv 7 zile. 4. Implementarea unor proceduri care iau in calcul faptul ca o persoana vaccinata NU ESTE IMUNIZATA, ci poate fi purtatoare-transmitenta a virusului.