Olimpiada Internaţională a Porumbeilor Voiajori, cu peste 900 de campioni, la Oradea

După intonarea Imnului naţional al României, prezentatorii deschiderii oficiale, în limba română şi engleză, Andreea Marin şi actorul orădean Răzvan Vicoveanu, au anunţat numele oaspeţilor şi al oficialilor prezenţi, invitându-i pe rând la microfon."Salut cu drag în numele Federaţiei pe toţi oaspeţii noştri, mulţumind gazdelor orădene pentru ospitalitate. Aşteptăm de trei ani să organizăm această ediţie a Olimpiadei. Acest eveniment a fost organizat începând din anul 1938, când zece ţări au decis să îşi arate porumbeii cei mai valoroşi unii altora şi realizările lor. Oradea este un oraş minunat pentru această ocazie şi ţin să aduc mulţumiri Uniunii Naţionale a Columbofililor din România şi lui Marius Tunduc pentru organizare," a declarat, în festivitatea inaugurală, preşedintele FCI, Istvan Bardos.Alteţa sa Regală Principele Radu al României, patronul spiritual al columbofililor din ţara noastră, a spus, în cuvântul său, că este foarte mândru şi fericit că România găzduieşte cea mai importantă manifestare columbofilă mondială."Aş vrea să aduc un omagiu celor de astăzi care duc mai departe o tradiţie de aproape un secol de activitate columbofilă în România. Tradiţia îşi spune cuvântul şi este poate unul dintre cele mai importante atuuri ale societăţii noastre contemporane. În mijlocul nostru sunt foarte mulţi tineri, ceea ce mă face să cred că tradiţia va continua", a afirmat Principele Radu.Primarul municipiului, Florin Birta, a urat bun venit tuturor şi un sejur plăcut la Oradea, precizând că Olimpiada Porumbeilor Voiajori este primul eveniment de anvergură internaţională ce are loc în noua sală polivalentă a oraşului, Arena Oradea.Preşedintele Comisiei pentru agricultură din Senatul României, George Scarlat, şi-a manifestat aprecierea pentru cei care au adus acest eveniment la Oradea, "capitala mondială a columbofiliei" şi a transmis "salutul, respectul şi recunoştinţa tuturor colegilor" săi din comisie faţă de pasionaţii acestui domeniu atât de special, dar şi către administraţia oraşului-gazdă.Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Sorin Moise, a transmis gândurile bune ale ministrului Petre Daea şi a vorbit despre columbofilie ca fiind "una dintre cele mai interesante pasiuni", o activitate ce înseamnă mai mult decât un sport: "dedicare, perseverenţă, emoţie şi sacrificiu"."Înţeleg bucuria pe care o pot genera aceste magnifice păsări capabile să parcurgă mii de kilometri pentru a se întoarce acasă. Ştiu de asemenea cât de puternice sunt legăturile de prietenie pe care le stabiliţi, legături care depăşesc graniţele fizice şi sociale, fapt dovedit de prezenţa la această olimpiadă. Vă felicit că promovaţi România prin acest eveniment internaţional, că puneţi în valoare produsele noastre tradiţionale şi aceste locuri încărcate de istorie. Ştiu că doriţi includerea activităţii pe care o desfăşuraţi, de ameliorare şi îmbunătăţire a raselor, în Registrul genealogic. În acest sens, vă invit la Ministerul Agriculturii în perioada următoare pentru a purta o discuţie. Vă doresc să aveţi în voliere cât mai mulţi campioni, etape uşoare şi vânt în pene!", a declarat Sorin Moise.După scurtele discursuri, au fost purtate, în aplauzele publicului şi pe muzica noului imn al columbofililor, cele două steaguri ale organizatorilor: al Uniunii Columba din România, respectiv al Federaţiei Internaţionale. Fiecare ţară participantă şi-a delegat câte un reprezentant pentru a defila cu steagul naţional, în ordine alfabetică, de la Albania până la Ucraina şi Ungaria. Printre acestea s-a aflat şi Olanda, gazda viitoarei ediţii a Olimpiadei, ce va avea loc peste doi ani. La Olimpiadă participă şi unele delegaţii din ţări îndepărtate, precum Irak, Pakistan sau Thailanda.Un moment simbolic al competiţiilor l-a reprezentat eliberarea din voliere a peste 300 de porumbei voiajori aparţinând crescătorilor bihoreni.Oaspeţii, invitaţii şi publicul interesat au intrat în holul Arenei Oradea, pentru a vedea cei peste 900 de porumbei de cea mai mare valoare din lume, prezentaţi în standuri naţionale. România este reprezentată de 69 de porumbei.În interiorul arenei sportive, sunt amenajate peste 40 de standuri în cadrul Târgului cu vânzare de porumbei şi produse columbofile. Pasionaţii care vor să afle mai multe despre domeniu vor putea participa la seminarii cu invitaţi de renume precum Wim Muller, Etienne Meirlaen şi alţii. O tombolă va oferi sute de premii în echipamente, produse columbofile, porumbei sau chiar - marele premiu - o remorcă de transport porumbei, de ultimă generaţie, marca Geraldy.În cursul serii de vineri va avea loc, în aer liber, în Piaţa Unirii din Oradea, Premierea Loturilor Olimpice 2019-2020 + 2020-2021 şi Premierea World Best Pigeon 2019, 2020, 2021. Printre cei peste 100 de premiaţi se va afla şi preşedintele UNCR, Marius Tunduc, deoarece a obţinut, în 2021, un titlu de campion mondial la categoria maraton World Best Pigeon. La finalul Galei de premiere, spre miezul nopţii, pe scenă va urca Andra, pentru un concert extraordinar.Expoziţia celor mai importanţi şi valoroşi porumbei va continua şi sâmbătă la Arena Oradea, urmând să se încheie duminică.