Omul care a coordonat INTERVENȚIA din Piața Victoriei rupe TĂCEREA: S-ar fi creat tensiune dacă evacuam Piața. Oamenii nu s-au delimitat de persoanele violente

Maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunii din Piața Victoriei, a explicat, la Televiziune Publică, de ce persoanele agresive nu au fost extrase, menționând că s-ar fi creat tensiune dacă Piața ar fi fost evacuată atunci când au început violențele.

Întrebat de ce nu a evacuat grupurile de persoane violente din Piața Victoriei, maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunii din Piața Victoriei, spus:

"Am avut de a face cu un eveniment creat in spatiul virtual inca de la jumatatea lunii iunie, intens promovat, iar o particularitate personal observata etse ca nu a mai fost o mobilizare atat de importantă pentru participare cat o mobilizare pentru crestere gradului de tensiune, mesaje care indemnau la violenta iar evenimentele pe care noi le-am preconizat, se vorbea de cel putin un milion de persoane, se vorbea de miting diasporei, stim ca e o luna specifica in care romanii se intorc, aveam toate aceste lucruri in atentie. În jurul orei 16 nu aveam foarte multe persoane in Piața Victoriei. Erau cateva sute. Nu am vrut sa ajungem la situatia când ma regasesc in restabilirea ordinii publice. Erau persoane, majoritatea, pe care le cunosteam din Piata Victoriei, pur si simplu a fost un mod al lor de actiune, si coroborat cu toate mesajele anterioare am reusit sa ne mobilizam astfel incat sa le interzicem sa faca presiune. Nu aveam de unde sa stiu ca urmeaza sa vina alte persoane, nu am vrut sa fie tensiune. Pentru noi ar fi fost foarte usor ca in jurul orei 16,30 sa restabilim ordinea publica, sa evacuam piata. Imaginati-vă ce tensiuni s-ar fi creat.

A fost o particularitate fata de alte adunari publice. A existat o tenisiune fantastica de la primele moment. Am reusit sa regrupam fortele. Chiar daca am avut un număr mai mare de ordinul sutelor de persoane violente care actionau puncual in dispozituul de ordine al jandarmilor, de aceasta data oamenii nu se mai delimitau de ei".